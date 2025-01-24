Бананы будут, честное слово
Рост цен на продукты в России, как, впрочем, и на остальные товары, стремительно прет в верх. Та же годовая продовольственная инфляция достигла 11,05%, став рекордной с 2015 года. Но российские власти не остаются безразличными к падению благосостояния дорогих россиян – и принимают решительные меры.
Сначала к замедлению цен призвал лично Владимир Путин. Затем - Федеральная служба государственной статистики поменяла методику подсчета инфляции. Но цены на продукты и уровень инфляции повели себя политически безответственно, как иноагенты какие-то, – и продолжили рост.
Но нет таких вершин, которые не взяли бы обитатели Кремля. И поэтому решили применить секретную разработку из серии «когда противник наступает – мы меняем ландшафты». Проще говоря, решили культивировать в России новую сельхозкультуру – бананы. Цены, на которые можно будет вполне себе контролировать. А там Москва вообще выйдет в мировые экспортеры этого продукта, и тогда – заживем.
Главное – бюджет на этот эксперимент уже выделен. А ничто так не способствует энтузиазму российских чиновников в реализации любых инициатив, как возможность этот бюджет попилить.
«Мы подтверждаем, что это возможно, сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, то к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», - говорит Андрей Платонов, глава Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства. Забывая сказать об одном – каковы будут объемы товарного производства бананов.
Россия съедает примерно 120 миллионов тонн бананов в год. Сколько из них будет выращено в теплице, которая, по словам чиновника, будет построена в единичном экземпляре? Ответа нет, а именно он и является главным в этой истории. В зоне Сибири и даже вечной мерзлоты можно выращивать и помидоры, и даже арбузы и дыни – никакого преувеличения здесь нет, автор в молодости в порядке эксперимента лично это делал.
И получалось. Но – в крайне незначительных количествах, явно нетоварных, и, как бы это мягче сказать, достаточно карликовых размеров. Иными словами, в России можно вырастить хоть финики, хоть бананы, хоть лайм и даже, прости Всевышний, фейхоа – но вот в общем товарном балансе все эти экзотические фрукты никогда не смогут занять сколько-нибудь заметного места.
И будут только объектом пиара – идет, к примеру, Оксана Лут или Владимир Путин по плантации, а тут спрыгивает с пальмы сотрудник ФСО и на камеру вручает им свежий банан. Кадр, конечно, выглядит душещипательно и скрепно, все аплодируют – но экономический эффект нулевой. Как, впрочем, и все потуги российского импортозамещения.
Сельское хозяйство России в глубоком кризисе. Животноводство, семеноводство и все остальное – в глубоком кризисе, а состояние российской деревни даже не охарактеризовать более-менее приличными выражениями. Везде днище и оптимизация. А денег на исправление этой ситуации нет. И не предвидится. Ведь пара квадратных километров Украины куда важнее.
А еще важно, что в этих условиях самые безумные проекты чиновников, прекрасно понимающих, куда ветер дует, встречают одобрение на самом высоком уровне. Подержит, к примеру, российский чиновник в руках отечественный банан – и предложит его дорогим россиянам. Кушайте, дескать, мы о вас позаботились. И пусть мало еще вырастили, на всех пока не хватает, да и бананы мелкие – но это временные трудности. В ближайшее время и финики начнем выращивать. Честное слово.