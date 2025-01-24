Бананы будут, честное слово

Рост цен на продукты в России, как, впрочем, и на остальные товары, стремительно прет в верх. Та же годовая продовольственная инфляция достигла 11,05%, став рекордной с 2015 года. Но российские власти не остаются безразличными к падению благосостояния дорогих россиян – и принимают решительные меры. Сначала к замедлению цен призвал лично Владимир Путин. Затем - Федеральная служба государственной статистики поменяла методику подсчета инфляции. Но цены на продукты и уровень инфляции повели себя политически безответственно, как иноагенты какие-то, – и продолжили рост. Но нет таких вершин, которые не взяли бы обитатели Кремля. И поэтому решили применить секретную разработку из серии «когда противник наступает – мы меняем ландшафты». Проще говоря, решили культивировать в России новую сельхозкультуру – бананы. Цены, на которые можно будет вполне себе контролировать. А там Москва вообще выйдет в мировые экспортеры этого продукта, и тогда – заживем.

Главное – бюджет на этот эксперимент уже выделен. А ничто так не способствует энтузиазму российских чиновников в реализации любых инициатив, как возможность этот бюджет попилить. «Мы подтверждаем, что это возможно, сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, то к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», - говорит Андрей Платонов, глава Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства. Забывая сказать об одном – каковы будут объемы товарного производства бананов. Россия съедает примерно 120 миллионов тонн бананов в год. Сколько из них будет выращено в теплице, которая, по словам чиновника, будет построена в единичном экземпляре? Ответа нет, а именно он и является главным в этой истории. В зоне Сибири и даже вечной мерзлоты можно выращивать и помидоры, и даже арбузы и дыни – никакого преувеличения здесь нет, автор в молодости в порядке эксперимента лично это делал. И получалось. Но – в крайне незначительных количествах, явно нетоварных, и, как бы это мягче сказать, достаточно карликовых размеров. Иными словами, в России можно вырастить хоть финики, хоть бананы, хоть лайм и даже, прости Всевышний, фейхоа – но вот в общем товарном балансе все эти экзотические фрукты никогда не смогут занять сколько-нибудь заметного места.