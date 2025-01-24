Личные данные всех грузин утекли в сеть

База данных-призрак, содержащая миллионы записей о гражданах Грузии, появилась в облаке, а затем таинственным образом исчезла. Утечка информации потенциально делает конфиденциальные персональные данные уязвимыми для злоумышленников, пишет сайт Cyber news.

Исследователь в области кибербезопасности и владелец компании SecurityDiscovery.com Боб Дьяченко и исследовательская группа Cyber news обнаружили незащищенный индекс Elasticsearch. Elasticsearch - это платформа для анализа данных и поиска практически в режиме реального времени.

Экземпляр был размещен на сервере, принадлежащем немецкому поставщику облачных услуг. Данные содержали широкий спектр конфиденциальных персональных данных, относящихся к гражданам Республики Грузия.

Один из выявленных индексов включал записи личных данных почти пяти миллионов человек, а другой содержал более семи миллионов телефонных разговоров с соответствующей личной информацией. При этом население Грузии составляет почти четыре миллиона человек.

Данные могут включать дублирующиеся записи и записи об умерших людях. Конфиденциальные персональные данные включали ID-номера, полные имена, даты рождения, пол, номера, похожие на сертификаты (возможно, страховые).