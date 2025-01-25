USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Премьер Словакии нашел «украинский след» в протестах

25 января 2025, 23:12 655

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Украина якобы причастна к антиправительственным протестам в Братиславе и других городах страны. 

«Эти протесты не организованы на 100% оппозицией. Эту «мессу», как говорят, проводит кто-то другой. И проводят ее неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, например, «Мир Украине», которая персонально связана с «Прогрессивной Словакией». У нас есть группа инструкторов из разных стран, которые точно инструктируют (протестующих)», - сказал Фицо.

Кроме того, по словам словацкого премьера, участие в протестах против его правительства якобы принимают граждане Украины.

«Украинское телевидение ходит по митингам, где треть участников - украинцы, которые кричат против словацкого правительства. Я не понимаю, что украинцы должны кричать в адрес словацкого правительства», - заявил он.

Кроме того, Фицо не понравилось и сообщение украинского президента Владимира Зеленского в поддержку антиправительственных протестов в Словакии.

Напомним, вчера в Словакии, в частности Братиславе, прошли масштабные акции протеста против правительства Фицо. Как писали словацкие СМИ, протесты организовали инициатива «Мир Украине» и оппозиционные политические партии.

Протесты в Словакии начались после того, как Фицо, пытаясь добиться продолжения транзита российского газа через Украину, посетил диктатора Владимира Путина в Москве, а также пригрозил препятствовать Украине на пути в ЕС.

Реагируя на протесты в Словакии, Зеленский поделился на своей странице в соцсети X сообщением словацкого оппозиционера, а также написал: «Братислава - не Москва, Словакия – Европа».

Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
25 января 2025, 23:57 1411
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля ВИДЕО
25 января 2025, 23:40 1229
Ын готовит новых солдат для Путина…
Ын готовит новых солдат для Путина… война миров
25 января 2025, 21:06 2857
Пашинян о внеочередных выборах
Пашинян о внеочередных выборах
25 января 2025, 22:34 1994
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
25 января 2025, 21:56 3632
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
25 января 2025, 21:23 4045
Китайский кубик-рубик для Рубио
Китайский кубик-рубик для Рубио наш комментарий
25 января 2025, 16:09 3700
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
25 января 2025, 19:31 2466
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
25 января 2025, 18:09 4655
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
25 января 2025, 16:31 8127
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы!
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы! главная тема
25 января 2025, 14:50 6579

ЭТО ВАЖНО

Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
25 января 2025, 23:57 1411
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля ВИДЕО
25 января 2025, 23:40 1229
Ын готовит новых солдат для Путина…
Ын готовит новых солдат для Путина… война миров
25 января 2025, 21:06 2857
Пашинян о внеочередных выборах
Пашинян о внеочередных выборах
25 января 2025, 22:34 1994
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
25 января 2025, 21:56 3632
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
25 января 2025, 21:23 4045
Китайский кубик-рубик для Рубио
Китайский кубик-рубик для Рубио наш комментарий
25 января 2025, 16:09 3700
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
25 января 2025, 19:31 2466
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
25 января 2025, 18:09 4655
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
25 января 2025, 16:31 8127
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы!
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы! главная тема
25 января 2025, 14:50 6579
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться