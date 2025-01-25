Премьер Словакии нашел «украинский след» в протестах

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Украина якобы причастна к антиправительственным протестам в Братиславе и других городах страны.

«Эти протесты не организованы на 100% оппозицией. Эту «мессу», как говорят, проводит кто-то другой. И проводят ее неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, например, «Мир Украине», которая персонально связана с «Прогрессивной Словакией». У нас есть группа инструкторов из разных стран, которые точно инструктируют (протестующих)», - сказал Фицо.

Кроме того, по словам словацкого премьера, участие в протестах против его правительства якобы принимают граждане Украины.

«Украинское телевидение ходит по митингам, где треть участников - украинцы, которые кричат против словацкого правительства. Я не понимаю, что украинцы должны кричать в адрес словацкого правительства», - заявил он.

Кроме того, Фицо не понравилось и сообщение украинского президента Владимира Зеленского в поддержку антиправительственных протестов в Словакии.

Напомним, вчера в Словакии, в частности Братиславе, прошли масштабные акции протеста против правительства Фицо. Как писали словацкие СМИ, протесты организовали инициатива «Мир Украине» и оппозиционные политические партии.

Протесты в Словакии начались после того, как Фицо, пытаясь добиться продолжения транзита российского газа через Украину, посетил диктатора Владимира Путина в Москве, а также пригрозил препятствовать Украине на пути в ЕС.

Реагируя на протесты в Словакии, Зеленский поделился на своей странице в соцсети X сообщением словацкого оппозиционера, а также написал: «Братислава - не Москва, Словакия – Европа».