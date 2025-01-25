Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля
25 января 2025, 23:40 1230
Семьи израильских заложников требуют от правительства полностью реализовать сделку о прекращении огня с ХАМАС и вернуть оставшихся 90 израильтян, удерживаемых в секторе Газа уже 477 дней.
January 25, 2025
Тем временем портал Axios сообщает, что Дональд Трамп снимает запрет Джо Байдена на поставку Израилю 2000-фунтовых бомб. Три израильских чиновника сообщили порталу, что Белый дом направил соответствующее поручение Пентагону.
Отмечается, что 1800 американских бомб МК-84 будут доставлены в Израиль в ближайшие дни.
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