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Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19

25 января 2025, 23:57 1416

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф обнародовал новый анализ происхождения COVID-19, в котором отдал предпочтение теории утечки из лаборатории в китайском городе Ухань, пишет The New York Times.

Отмечается, что ЦРУ годами заявляло, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать вывод, возникла ли пандемия COVID естественным путем или в результате случайной утечки в исследовательской лаборатории. Но на этой неделе ведомство обнародовало новую оценку, в которой аналитики заявили, что теперь отдают предпочтение лабораторной теории.

Издание пишет, что новое руководство ЦРУ, скорее всего, не имеет новых разведывательных данных, а оперирует теми же доказательствами, которые звучали и раньше. Однако, говорится, анализ базируется "на более детальном рассмотрении условий в лабораториях строгого режима в провинции Ухань перед вспышкой пандемии".

Пресс-секретарь ведомства заявила, что другая теория остается правдоподобной и что нужно оценивать любую доступную новую информацию, которую будет получать разведка.

Издание пишет, что агентство сделало свою новую оценку с "низкой достоверностью", и это означает, что стоящие за ней разведданные "фрагментарные и неполные".

Также в материале отмечается, что президент Байден в начале работы своей администрации приказал провести новый пересмотр разведданных после того, как официальные лица сообщили Белому дому, что у них есть еще непроверенные доказательства.

В то же время утверждается, что Рэтклифф, который был директором национальной разведки в первой администрации Трампа, отмечал, что ЦРУ не хотело воспринимать теорию об утечке информации из лаборатории, "чтобы избежать геополитических проблем для администрации Байдена".

Когда Рэтклифф принимал присягу, он сказал, что исследование происхождения COVID является для него приоритетом.

"Я считаю, что наш интеллект, наша наука и наш здравый смысл - все это действительно диктует то, что происхождение COVID - это утечка информации в Уханьском институте вирусологии. Но ЦРУ не делало такой оценки или по крайней мере не делало такой оценки публично. Поэтому я собираюсь сосредоточиться на этом", - заявлял он.

В публикации говорится, что Рэтклифф "пообещал более агрессивное ЦРУ", и вполне возможно, что он прибегнет к более решительным действиям, "чтобы проникнуть в лаборатории в Ухане или к китайскому правительству в поисках информации".

Между тем сотрудники разведки говорят, что "такое доказательство, возможно, существует в лаборатории в Китае", но, по их словам, "более вероятно, что ответы на вопросы о происхождении вируса будут получены благодаря научному прорыву, а не обнаружению разведки".

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