USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Немцы вышли на протест против Трампа и Маска

фото
00:31 223

Порядка 100 тыс. человек вышли в Берлине на демонстрацию против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и сотрудничества с нею других партий. Как сообщила газета Bild, она прошла у Бранденбургских ворот.

Участники держали в руках свечи и фонари. Они выразили тем самым также протест против президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, поддерживающего АдГ.

Демонстранты подвергли критике и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который ранее сообщил, что фракция ХДС/ХСС в Бундестаге внесет предложения по ужесточению миграционного законодательства, и добавил, что это произойдет независимо от того, поддержат ли инициативу другие партии в парламенте.

Политические оппоненты расценили его слова как принципиальную готовность отойти от стратегии "отмежевания" - исключения любого сотрудничества с АдГ, поскольку последняя также выступает за ужесточение политики в области миграции и сигнализировала о поддержке шагов в этой сфере.

Инициаторами акции в Берлине выступили общественные организации Campact, "Родители против правых", движение Fridays For Future. Участники держали в руках плакаты с надписями: "Против расизма и нацизма", "Нет АдГ", "Весь Берлин ненавидит АдГ", "Если выбрать правых, то наступит 1933 год" и другими.

Ранее в субботу порядка 40 тыс. человек вышли, несмотря на дождливую погоду, в Кельне на аналогичную акцию. Протесты прошли и в других городах ФРГ, но были не столь многочисленные.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне.

Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
25 января 2025, 23:57 1419
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля ВИДЕО
25 января 2025, 23:40 1236
Ын готовит новых солдат для Путина…
Ын готовит новых солдат для Путина… война миров
25 января 2025, 21:06 2859
Пашинян о внеочередных выборах
Пашинян о внеочередных выборах
25 января 2025, 22:34 1995
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
25 января 2025, 21:56 3637
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
25 января 2025, 21:23 4050
Китайский кубик-рубик для Рубио
Китайский кубик-рубик для Рубио наш комментарий
25 января 2025, 16:09 3700
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
25 января 2025, 19:31 2467
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
25 января 2025, 18:09 4657
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
25 января 2025, 16:31 8131
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы!
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы! главная тема
25 января 2025, 14:50 6579

ЭТО ВАЖНО

Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
25 января 2025, 23:57 1419
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля ВИДЕО
25 января 2025, 23:40 1236
Ын готовит новых солдат для Путина…
Ын готовит новых солдат для Путина… война миров
25 января 2025, 21:06 2859
Пашинян о внеочередных выборах
Пашинян о внеочередных выборах
25 января 2025, 22:34 1995
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
25 января 2025, 21:56 3637
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
25 января 2025, 21:23 4050
Китайский кубик-рубик для Рубио
Китайский кубик-рубик для Рубио наш комментарий
25 января 2025, 16:09 3700
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
25 января 2025, 19:31 2467
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
25 января 2025, 18:09 4657
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
25 января 2025, 16:31 8131
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы!
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы! главная тема
25 января 2025, 14:50 6579
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться