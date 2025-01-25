Беспилотник атаковал саудовскую больницу: 70 убитых

В результате атаки беспилотников на западе Судана погибли более 70 человек и десятки получили ранения. Об этом сообщил губернатор провинции Дарфур Мини Арко Минави в соцсети X.

«Беспилотник Сил быстрого реагирования ударил по отделению неотложной помощи саудовской больницы в Эль-Фашере... Они убили всех пациентов, которые были внутри. Их число превышает 70».

С 15 апреля 2023 года в Судане разгорелись интенсивные боевые действия между Силами быстрого реагирования, возглавляемыми Мухаммедом Хамданом Дагло, и регулярными войсками страны.

Международный комитет Красного Креста (МККК) ранее предупреждал, что продолжающиеся столкновения могут привести к вспышкам заболеваний и серьёзному кризису в системе здравоохранения.