Твори добро

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в рамках односторонней инициативы освободили 153 военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях против повстанцев на стороне правительственных сил. Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК) в субботу, 25 января.

Хуситы уже ранее осуществляли подобные гуманитарные шаги. В мае 2024 года они освободили 113 военнопленных, принадлежащих правительственным силам Йемена.

Освобожденные были переданы представителям МККК в Сане.