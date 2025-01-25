USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Твори добро

ВИДЕО
01:04 845

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в рамках односторонней инициативы освободили 153 военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях против повстанцев на стороне правительственных сил. Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК) в субботу, 25 января.

Хуситы уже ранее осуществляли подобные гуманитарные шаги. В мае 2024 года они освободили 113 военнопленных, принадлежащих правительственным силам Йемена.

Освобожденные были переданы представителям МККК в Сане.

Бананы будут, честное слово
Бананы будут, честное слово что там у соседей
25 января 2025, 22:35 3537
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть горячая тема
25 января 2025, 13:01 8730
Провокационные заявления Трампа
Провокационные заявления Трампа
01:15 1542
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
25 января 2025, 23:57 3093
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля ВИДЕО
25 января 2025, 23:40 2251
Ын готовит новых солдат для Путина…
Ын готовит новых солдат для Путина… война миров
25 января 2025, 21:06 3347
Пашинян о внеочередных выборах
Пашинян о внеочередных выборах
25 января 2025, 22:34 2626
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
25 января 2025, 21:56 4525
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
25 января 2025, 21:23 4840
Китайский кубик-рубик для Рубио
Китайский кубик-рубик для Рубио наш комментарий
25 января 2025, 16:09 3876
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
25 января 2025, 19:31 2718

ЭТО ВАЖНО

Бананы будут, честное слово
Бананы будут, честное слово что там у соседей
25 января 2025, 22:35 3537
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть горячая тема
25 января 2025, 13:01 8730
Провокационные заявления Трампа
Провокационные заявления Трампа
01:15 1542
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
Глава ЦРУ рассказал, откуда взялся COVID-19
25 января 2025, 23:57 3093
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля
Израильтяне высыпали на улицы. А Трамп снял запрет на бомбы для Израиля ВИДЕО
25 января 2025, 23:40 2251
Ын готовит новых солдат для Путина…
Ын готовит новых солдат для Путина… война миров
25 января 2025, 21:06 3347
Пашинян о внеочередных выборах
Пашинян о внеочередных выборах
25 января 2025, 22:34 2626
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом
25 января 2025, 21:56 4525
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»
25 января 2025, 21:23 4840
Китайский кубик-рубик для Рубио
Китайский кубик-рубик для Рубио наш комментарий
25 января 2025, 16:09 3876
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
25 января 2025, 19:31 2718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться