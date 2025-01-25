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США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Провокационные заявления Трампа

01:15 1543

США в скором будущем, «возможно, могут стать гораздо более крупной страной», заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп также подтвердил, что заморозил оказание Вашингтоном помощи другим странам. «Мы хотим снизить цены. Я заморозил прием на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь», — сказал он.

Трамп также отметил, что США «могут» подумать о том, чтобы снова присоединиться к ВОЗ, указ о выходе из которой он подписал на днях.

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