Непобедимый Усман Нурмагомедов одолел ирландца и сохранил титул чемпиона Bellator
В Дубае на «Кока-Кола Арене» прошел турнир по смешанным единоборствам (ММА) PFL Champions Series 1.
Главным боем был поединок за титул чемпиона в легком весе организации Bellator между российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.
По итогам пяти раундов решением судей Нурмагомедов сохранил за собой титул чемпиона. 26-летний россиянин в смешанных единоборствах провел 19 боев и одержал 18 побед. Один бой был признан не состоявшимся из-за положительной допинг-пробы.
27-летний ирландский боец в профессиональной карьере имеет 13 побед и 2 поражения.
Usman Nurmagomedov steps on the gas pedal in the 3rd round!#RoadToDubai | LIVE NOW— PFL (@PFLMMA) January 25, 2025
🇺🇸 MAX
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🇷🇺 OKKO pic.twitter.com/bu97ULdRgB