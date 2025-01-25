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Новая Каледония не одна. У нее есть Азербайджан

01:48 366

Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в соцсети ответил на заявления главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро.

«Комментарий министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, обвиняющий Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий, является открытой попыткой скрыть бездействие Франции на фоне требований коренного населения Новой Каледонии.

Именно Франция всегда вмешивалась в региональные вопросы и пыталась сорвать процесс восстановления мира и стабильности, продвигаемый Азербайджаном», - сказал он.

По словам Гаджизаде, «деятельность Бакинской инициативной группы нацелена на доведение до общественности колониальной политики Франции и проблем на заморских территориях»: «Попытки дискредитировать работу таких групп ослабляют процесс деколонизации.

Вместо того чтобы прекратить политику репрессий против коренного населения Новой Каледонии, где в результате применения силы в прошлом году погибло не менее 14 человек и многие получили ранения, шантаж против Азербайджана демонстрирует, насколько тщетна внешнеполитическая стратегия Франции.

Более того, злоупотребление Францией своей ролью и ресурсами в многочисленных международных организациях для оказания давления на международных правозащитников НПО, стремящихся пропагандировать антиколониальную политику, бессмысленно и не даст результатов.

Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские утверждения министра иностранных дел Франции», - добавил он.

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