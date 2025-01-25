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США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Рушится бизнес трейдеров, зарабатывавших миллиарды на российской нефти

наш обзор
Фархад Мамедов
01:56 373

Бизнес сомнительных предпринимателей, которые перед началом полномасштабной военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года открыли в Дубае многочисленные трейдерские компании и заработали миллиарды долларов на экспорте российской нефти, стремительно рушится под давлением санкций, введенных США.

Значительная часть танкеров их «теневого» флота уже попала под санкции, не может покинуть порты. А индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы, нарушающие ценовой лимит в 60 долларов за баррель при покупке российской нефти, активно ищут новые источники поставок.

Напомним, что бывший президент США Джо Байден за несколько дней до завершения своих полномочий ввел масштабные жесткие санкции против России. Под эти ограничения попали десятки трейдерских компаний, занимающихся продажей российской нефти, многочисленные танкеры из «теневого» флота, а также крупные нефтегазовые компании. В результате введения санкций десятки танкеров с миллионами баррелей российской нефти не смогли причалить к портам Индии и Китая и остались в открытом море.

Значительная часть танкеров их «теневого» флота уже попала под санкции, не может покинуть порты

Как сообщал ранее haqqin.az, Индия получила разрешение от США на разгрузку этих танкеров в своих портах до 27 февраля. Об этом министр нефти Индии Панкадж Дайн заявил 24 января.

«После нескольких раундов переговоров с OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США) они сообщили, что крайний срок для разгрузки нефти с танкеров, ожидающих в открытом море, — 27 февраля», — сказал министр.

Дайн также отметил, что Индии отведено время до 12 марта, чтобы завершить финансовые транзакции и оплатить российскую нефть.

Предоставление США Индии месячного срока для разгрузки нефти с танкеров, попавших под санкции, дает Нью-Дели возможность найти альтернативные источники поставок. Как сообщается, индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы уже начали переговоры о закупке нефти из стран Ближнего Востока и Африки после введения последних санкций США. Однако для заключения новых контрактов и решения логистических проблем потребуется время.

Как сообщило агентство Reuters 21 января со ссылкой на источники в отрасли, нефтеперерабатывающие заводы Индии уже заключили соглашения о закупке сырой нефти из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Высокопоставленный индийский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что после 27 февраля Индия сможет закупать российскую нефть только при условии, что ее цена не превысит 60 долларов за баррель, в сделках не будут участвовать компании и физические лица, попавшие под санкции, а для транспортировки нефти будут использоваться только танкеры, застрахованные западными страховыми компаниями и не подпадающие под санкции.

Если цена нефти на мировом рынке составляла 80 долларов за баррель, трейдеры, базирующиеся в Дубае, продавали ее Индии и Китаю примерно за 70 долларов

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg и Kpler, в настоящее время в направлении Индии отправлено не менее 4,4 миллиона баррелей российской нефти. Часть этого груза перевозится на недавно санкционированных танкерах, и судьба некоторых партий остается неизвестной.

По данным отчета энергетической аналитической компании Energy Intelligence, индийские банки начали блокировать платежи за импорт российской нефти после введения нового раунда санкций США против российской нефтяной промышленности. Наибольшую осторожность проявляют государственные банки Индии, такие как State Bank of India и Punjab National Bank — дабы избежать попадания под санкции США. При этом частные банки придерживаются менее строгой политики.

Отметим, что Россия предлагала свою нефть Индии и Китаю через сомнительных трейдеров по цене ниже рыночной, чтобы обойти санкции. Это делало покупку российской нефти выгодной для индийских и китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Например, если цена нефти на мировом рынке составляла 80 долларов за баррель, трейдеры, базирующиеся в Дубае, продавали ее Индии и Китаю примерно за 70 долларов. Такие сделки приносили прибыль как индийским и китайским компаниям, так и трейдерам. Россия, несмотря на снижение доходов, все же поддерживала общий объем нефтяных поступлений.

Теперь же Россия рискует потерять значительную часть своих нефтяных доходов, так как индийские нефтеперерабатывающие заводы не намерены платить за российскую нефть больше 60 долларов за баррель. Пока неясно, смирится ли Москва с этой новой ситуацией или попытается разработать новые схемы для обхода санкций.

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