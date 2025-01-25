Рушится бизнес трейдеров, зарабатывавших миллиарды на российской нефти

Бизнес сомнительных предпринимателей, которые перед началом полномасштабной военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года открыли в Дубае многочисленные трейдерские компании и заработали миллиарды долларов на экспорте российской нефти, стремительно рушится под давлением санкций, введенных США. Значительная часть танкеров их «теневого» флота уже попала под санкции, не может покинуть порты. А индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы, нарушающие ценовой лимит в 60 долларов за баррель при покупке российской нефти, активно ищут новые источники поставок. Напомним, что бывший президент США Джо Байден за несколько дней до завершения своих полномочий ввел масштабные жесткие санкции против России. Под эти ограничения попали десятки трейдерских компаний, занимающихся продажей российской нефти, многочисленные танкеры из «теневого» флота, а также крупные нефтегазовые компании. В результате введения санкций десятки танкеров с миллионами баррелей российской нефти не смогли причалить к портам Индии и Китая и остались в открытом море.

Как сообщал ранее haqqin.az, Индия получила разрешение от США на разгрузку этих танкеров в своих портах до 27 февраля. Об этом министр нефти Индии Панкадж Дайн заявил 24 января. «После нескольких раундов переговоров с OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США) они сообщили, что крайний срок для разгрузки нефти с танкеров, ожидающих в открытом море, — 27 февраля», — сказал министр. Дайн также отметил, что Индии отведено время до 12 марта, чтобы завершить финансовые транзакции и оплатить российскую нефть. Предоставление США Индии месячного срока для разгрузки нефти с танкеров, попавших под санкции, дает Нью-Дели возможность найти альтернативные источники поставок. Как сообщается, индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы уже начали переговоры о закупке нефти из стран Ближнего Востока и Африки после введения последних санкций США. Однако для заключения новых контрактов и решения логистических проблем потребуется время. Как сообщило агентство Reuters 21 января со ссылкой на источники в отрасли, нефтеперерабатывающие заводы Индии уже заключили соглашения о закупке сырой нефти из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Высокопоставленный индийский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что после 27 февраля Индия сможет закупать российскую нефть только при условии, что ее цена не превысит 60 долларов за баррель, в сделках не будут участвовать компании и физические лица, попавшие под санкции, а для транспортировки нефти будут использоваться только танкеры, застрахованные западными страховыми компаниями и не подпадающие под санкции.