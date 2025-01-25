Константин Боровой: «Трамп готов к полноценному сотрудничеству с Ильхамом Алиевым, демонстрирующим железную хватку»
В речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп пообещал, что после его возвращения в Белый дом ситуация на всей планете улучшится.
Как отмечают наблюдатели, по тону давосская речь Трамп была более жесткой и непримиримой, нежели его предыдущее выступление здесь же в период его первой президентской каденции.
О том, как именно Дональд Трамп будет строить новый мир, haqqin.az побеседовал с Константином Боровым, известным российским политиком, предпринимателем, экс-председателем Российского национального банка и депутатом Госдумы, ныне живущим в США.
- Трамп требует от Саудовской Аравии сокращения поставок нефти, а также удвоения военных расходов от стран ЕС, которые, по его мнению, паразитируют на интересах США. Он много говорит об экономической выгоде Америки, грозит поднять тарифы на импорт в США и, в то же время, молчит, когда речь заходит о партнерстве и защите общих интересов Запада.
Не кажется ли Вам, что Соединенные Штаты возвращаются к политике изоляционизма, о чем предупреждали европейские политологи до избрания Трампа?
— Это не изоляционизм. Как раз, наоборот - Трамп намерен возродить традиционные формы политики Соединенных Штатов, являющиеся противоположностью изоляционизма.
Что же касается Европы, то Старый Свет существенно расколот, что было четко видно после вторжения России в Украину. Существует Западная Европа, возглавляемая социал-демократами, и Европа Восточная, которой, в основном, руководят правые или центристы в старом понимании. Трамп ближе к центристам. Не случайно Илон Маск уже предпринимает определенные усилия для установления отношений с европейскими центристами, которых называют «правыми».
- До выборов очень много говорилось о том, что Трамп непредсказуем, а его политика имеет неопределенный характер. Вы с этим согласны?
- Лично мне кажется, что Дональд Трамп более чем предсказуем и в своих выступлениях предельно четко описывает свою политику по, к примеру, такому важному вопросу, как российско-украинская война. В частности, он сказал, что заставит Зеленского прекратить войну, иначе остановит поставки вооружений ВСУ. Куда уж конкретнее?
Трамп также сказал, что заставит Путина прекратить войну, а в случае отказа, начнет поставлять Зеленскому очень много оружия. Не говоря уже о том, что в руках Трампа немало других действенных инструментов давления на обе стороны конфликта.
Один из самых сильных – это санкции, которые, будем объективны, до сих пор в полной мере не действовали. При демократах в США они носили характер типичной потемкинской деревни. То есть, были сугубо формальными. К примеру, российская баллистическая ракета, упавшая рядом с украинским заводом «Южмаш», была нашпигована самыми чувствительными элементами электроники, которые производят в США и Европе. Не действуют санкции и против российских банков, против окружения Путина, против российских олигархов и их компаний…
А Трамп будет исправлять ситуацию с тем, чтобы санкции возымели, наконец, реальный результат. Так что, как видите, все эти планы 47-го президента США носят вполне конкретный характер.
- В мае прошлого года на одном из предвыборных мероприятий Трамп заявил, что без сомнений отдал бы приказ бомбить Москву и Пекин, если бы при его президентстве Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань. Как далеко на Ваш взгляд может пойти президент США, если Владимир Путин отклонит его миротворческий план?
- Трамп – типичный переговорщик. Его цель – остановить войну. Происходящий в последние три года вооруженный конфликт в Европе – весьма дорогостоящее предприятие, которое разоряет европейцев и американцев. Поэтому, Трамп намерен остановить войну с помощью санкций. Он может использовать этот инструмент в ту или иную сторону, проявив в ходе переговоров максимальную жесткость. То есть, может снять санкции с России, если ему удастся убедить Путина, что Кремлю выгоднее мирное сосуществование и прекращение войны.
Скажем, Путину будет предложено освободить все захваченные территории, включая Крым, после чего все антироссийские санкции будут свернуты, а Россия вернет себе статус полноценного государства, органично встроенного в систему мировой экономики. А если этот вариант Путина не устроит, то санкции останутся в силе, и экономически Россия будет изолирована еще больше. Трамп сделал очень важный шаг, аннулировав все ограничения по добыче нефти в США. Как он любит повторять: «Бурить, детка, бурить!»
- Судя по всему, Трамп действительно решил залить американской нефтью мировой рынок и сбить таким образом цены. В Давосе он сообщил, что уже договорился с принцем Саудовской Аравии…
- Понимаете, если говорить о нефти, то мы находимся в преддверии одного очень важного процесса. Я имею в виду возможные действия Израиля против Ирана. Почти не сомневаюсь, что в течение ближайших дней мы с вами услышим об активных шагах Израиля в отношении иранской ядерной программы. Американские бомбы весом в 2.000 фунтов, способные уничтожить подземные ядерные заводы в различных регионах Ирана, уже в арсеналах ЦАХАЛа. Так вот, вместе с иранской ядерной программой Израиль будет уничтожать источник, благодаря которому Иран финансирует терроризм в мире – продажу нефти. Будут уничтожены, как минимум, три-четыре нефтеналивных терминала и портов в Иране.
То есть, Тегерану перекроют возможности получать доходы от продажи нефти. Не секрет, что главным источником финансирования терроризма в мире является именно Иран. И Трамп, считающий себя миротворцем и способный с легкостью объявить террористическими организациям даже мексиканские наркокартели, будет бороться с этим источником, что называется, без белых перчаток.
- Уничтожение иранских ядерных заводов будет совместной операцией США и Израиля?
— Это тактический вопрос. Я не думаю, что Соединенные Штаты захотят участвовать в этом процессе, если для его реализации вполне достаточно вооруженных сил Израиля, у которого с Ираном давние счеты. Как известно, террористическое нападение на приграничные израильское поселки 7 октября 2023 году было иранским сценарием, реализованным боевиками ХАМАС. Но сегодня у Израиля есть возможность ответить Ирану на события 7 октября, и мне кажется, что Израиль такую возможность не упустит.
- Операция против Ирана как-то связана с заключением перемирия между Израилем и ХАМАС, достигнутым под давлением США?
- Нетаньяху фактически пошел на уступки в результате шантажа со стороны США. Ему было сказано, что, если он не примет программу переговоров и не подпишет соглашение с террористами ХАМАС, будут прекращены все поставки американского вооружения для его страны. И начал этот шантаж президент Байден, потребовавший от Израиля прекратить антитеррористическую войну в секторе Газы. Впрочем, сегодня мы видим совсем другую Америку, администрация Дональда Трампа отменила уже 80 указов президента Байдена.
- А какова позиция команды Трампа по вопросу заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией? Трамп и здесь склонен проявить миротворчество?
- Безусловно, он будет помогать заключить всеобъемлющий мирный договор между Баку и Ереваном. Трамп уже объявил, что все конфликты во всех частях мира будут остановлены. Это его задача. Но важно понимать, что у нее есть и другая сторона. Она связана с тем, что Трамп - президент США, а не мира. И делать все это он будет, безусловно, в интересах Соединенных Штатов.
В отличие от демократов, Трамп не намерен строить отношения с той или иной страной в зависимости от формы правления, выбор которой – прерогатива народа этой страны. Не дело США, какого характера правление в Ливии, Иране или Судане. Отношение к событиям, происходящим за пределами США, в том числе, на Южном Кавказе, будет характеризоваться стремлением остановить конфликты, но отнюдь не желанием вмешиваться в государственное устройство. Это то, чем долго и крайне неэффективно занималась администрация Джо Байдена.
- Но как в таком случае быть с Грузией? Там ведь внутренний конфликт, оппозиция хочет повести страну в ЕС…
- С одной сторону, не думаю, что Трамп будет предпринимать какие-то радикальные действия в отношении Тбилиси. Во всяком случае, американские войска точно не станут участвовать в разрешении внутриполитического конфликта в этой стране. С другой стороны, он будет помогать демократической Грузии.
Трамп уже встречался с Саломе Зурабишвили, продвигающей некую оппозиционную концепцию. Если ей удастся в какой-то степени убедить Трампа поддержать грузинскую оппозицию, он определенно поможет. Во всяком случае, при выборе собеседника - Иванишвили или Зурабишвили, Трамп однозначно отдаст предпочтение последней. И не только потому, что ledi`s first.
- Также не все спокойно во внутриполитической сфере Армении, где пророссийская оппозиция борется с властью Пашиняна, постепенно разворачивающего страну в сторону Запада…
- Я не думаю, что Трамп или Госдепартамент будут безразличны к стремлению армян интегрироваться с Западом. В то же время есть определенные сомнения в том, что Армении способна полностью выйти из-под контроля России и стать полноценным независимым государством.
Дело в том, что влияние России в Армении заключается не только в наличии военных баз, присутствии российских военных и широкой агентурной сети российских спецслужб. Есть еще и экономическое давление, ведь ключевые секторы армянской экономики в руках российских компаний. Я общался с известными армянскими экспертами, и все они отмечают, что экономический фактор играет весьма и весьма существенную роль. Капиталы России и российских олигархов, вложены во множество армянских предприятий в важнейших секторах экономики. Тем не менее, многое зависит от самого Пашиняна. Я думаю, что он попробует установить нормальные отношения с новой американской администрацией и будет добиваться сближения с США.
- При первом президентстве Трампа отношения США с Азербайджаном были весьма позитивными. На его правление пришлась 44-дневная война, против которой Трамп в общем-то сильно не возражал. Если проанализировать все его публичные высказывания в ходе Второй Карабахской войны, то сводились они к одной мысли - война дело плохое, так что, вы, азербайджанцы, поскорей ставьте в ней точку. Какими на Ваш взгляд, будут отношения с Баку во второй президентской каденции Трампа?
- Думаю, он готов на полноценное сотрудничество с президентом Ильхамом Алиевым, демонстрирующим железную хватку. Для США в отношениях с Азербайджаном важно не противопоставить себя Турции, с которой у США сегодня непростые отношения. Анкара – важный игрок в сложных процессах, происходящих на Ближнем Востоке. И Госдепартаменту США придется вплотную заниматься этими процессами, не имеющими простых решений.
- Может ли Трамп осуществить свои угрозы, присоединив Канаду, Мексику и Гренландию, а также вернув Панамский канал?
- Вопрос с Гренландией будет обсуждаться, после чего будет найдено такое решение, которое удовлетворит и США, и правительство Дании, и народ Гренландии. Соединенные Штаты выполняют функцию защиты западного сообщества. Функция, замечу, весьма тяжелая и крайне дорогостоящая. Гренландия для США — это, фактически, щит западного сообщества, в котором заинтересованы все европейцы, включая Данию.
Что касается Панамского канала, то, как известно, одна из его частей стала собственностью Китая. А значит, нельзя исключить ситуацию, при которой Китай станет использовать Панамский канал в своих стратегических интересах против США. Америке надо предупредить такое развитие событий и, уверен, президент Трамп это сделает.
Что же касается Мексики и Канады, то границы с этими странами, через которые в США идет поток незаконной миграции, уже усиливаются. По указу Трампа этим занимается национальная гвардия США. Также закрываются лазейки для наркотрафика на территорию Соединенных Штатов.
Касаемо угроз Трампа сделать Мексику 51-м штатом, отмечу, что она из причин заключается в колоссальном масштабе миграции из этой страны. Будучи в целом демократическим государством, Мексику, тем не менее, никак не назовешь благополучной в социальном и правовом аспектах.
Добавим к этому несколько расположенных неподалеку от нее недемократических режимов, ту же Венесуэлу, в которой орудуют российские ЧВК и действует разветвленная сеть российских спецслужб. С точки зрения национальной безопасности, такое положение абсолютно недопустимо, и США будут решать эту проблему.