Константин Боровой: «Трамп готов к полноценному сотрудничеству с Ильхамом Алиевым, демонстрирующим железную хватку»

В речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп пообещал, что после его возвращения в Белый дом ситуация на всей планете улучшится. Как отмечают наблюдатели, по тону давосская речь Трамп была более жесткой и непримиримой, нежели его предыдущее выступление здесь же в период его первой президентской каденции. О том, как именно Дональд Трамп будет строить новый мир, haqqin.az побеседовал с Константином Боровым, известным российским политиком, предпринимателем, экс-председателем Российского национального банка и депутатом Госдумы, ныне живущим в США.

- Трамп требует от Саудовской Аравии сокращения поставок нефти, а также удвоения военных расходов от стран ЕС, которые, по его мнению, паразитируют на интересах США. Он много говорит об экономической выгоде Америки, грозит поднять тарифы на импорт в США и, в то же время, молчит, когда речь заходит о партнерстве и защите общих интересов Запада. Не кажется ли Вам, что Соединенные Штаты возвращаются к политике изоляционизма, о чем предупреждали европейские политологи до избрания Трампа? — Это не изоляционизм. Как раз, наоборот - Трамп намерен возродить традиционные формы политики Соединенных Штатов, являющиеся противоположностью изоляционизма. Что же касается Европы, то Старый Свет существенно расколот, что было четко видно после вторжения России в Украину. Существует Западная Европа, возглавляемая социал-демократами, и Европа Восточная, которой, в основном, руководят правые или центристы в старом понимании. Трамп ближе к центристам. Не случайно Илон Маск уже предпринимает определенные усилия для установления отношений с европейскими центристами, которых называют «правыми». - До выборов очень много говорилось о том, что Трамп непредсказуем, а его политика имеет неопределенный характер. Вы с этим согласны? - Лично мне кажется, что Дональд Трамп более чем предсказуем и в своих выступлениях предельно четко описывает свою политику по, к примеру, такому важному вопросу, как российско-украинская война. В частности, он сказал, что заставит Зеленского прекратить войну, иначе остановит поставки вооружений ВСУ. Куда уж конкретнее? Трамп также сказал, что заставит Путина прекратить войну, а в случае отказа, начнет поставлять Зеленскому очень много оружия. Не говоря уже о том, что в руках Трампа немало других действенных инструментов давления на обе стороны конфликта.

Один из самых сильных – это санкции, которые, будем объективны, до сих пор в полной мере не действовали. При демократах в США они носили характер типичной потемкинской деревни. То есть, были сугубо формальными. К примеру, российская баллистическая ракета, упавшая рядом с украинским заводом «Южмаш», была нашпигована самыми чувствительными элементами электроники, которые производят в США и Европе. Не действуют санкции и против российских банков, против окружения Путина, против российских олигархов и их компаний… А Трамп будет исправлять ситуацию с тем, чтобы санкции возымели, наконец, реальный результат. Так что, как видите, все эти планы 47-го президента США носят вполне конкретный характер. - В мае прошлого года на одном из предвыборных мероприятий Трамп заявил, что без сомнений отдал бы приказ бомбить Москву и Пекин, если бы при его президентстве Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань. Как далеко на Ваш взгляд может пойти президент США, если Владимир Путин отклонит его миротворческий план? - Трамп – типичный переговорщик. Его цель – остановить войну. Происходящий в последние три года вооруженный конфликт в Европе – весьма дорогостоящее предприятие, которое разоряет европейцев и американцев. Поэтому, Трамп намерен остановить войну с помощью санкций. Он может использовать этот инструмент в ту или иную сторону, проявив в ходе переговоров максимальную жесткость. То есть, может снять санкции с России, если ему удастся убедить Путина, что Кремлю выгоднее мирное сосуществование и прекращение войны. Скажем, Путину будет предложено освободить все захваченные территории, включая Крым, после чего все антироссийские санкции будут свернуты, а Россия вернет себе статус полноценного государства, органично встроенного в систему мировой экономики. А если этот вариант Путина не устроит, то санкции останутся в силе, и экономически Россия будет изолирована еще больше. Трамп сделал очень важный шаг, аннулировав все ограничения по добыче нефти в США. Как он любит повторять: «Бурить, детка, бурить!» - Судя по всему, Трамп действительно решил залить американской нефтью мировой рынок и сбить таким образом цены. В Давосе он сообщил, что уже договорился с принцем Саудовской Аравии… - Понимаете, если говорить о нефти, то мы находимся в преддверии одного очень важного процесса. Я имею в виду возможные действия Израиля против Ирана. Почти не сомневаюсь, что в течение ближайших дней мы с вами услышим об активных шагах Израиля в отношении иранской ядерной программы. Американские бомбы весом в 2.000 фунтов, способные уничтожить подземные ядерные заводы в различных регионах Ирана, уже в арсеналах ЦАХАЛа. Так вот, вместе с иранской ядерной программой Израиль будет уничтожать источник, благодаря которому Иран финансирует терроризм в мире – продажу нефти. Будут уничтожены, как минимум, три-четыре нефтеналивных терминала и портов в Иране.

То есть, Тегерану перекроют возможности получать доходы от продажи нефти. Не секрет, что главным источником финансирования терроризма в мире является именно Иран. И Трамп, считающий себя миротворцем и способный с легкостью объявить террористическими организациям даже мексиканские наркокартели, будет бороться с этим источником, что называется, без белых перчаток. - Уничтожение иранских ядерных заводов будет совместной операцией США и Израиля? — Это тактический вопрос. Я не думаю, что Соединенные Штаты захотят участвовать в этом процессе, если для его реализации вполне достаточно вооруженных сил Израиля, у которого с Ираном давние счеты. Как известно, террористическое нападение на приграничные израильское поселки 7 октября 2023 году было иранским сценарием, реализованным боевиками ХАМАС. Но сегодня у Израиля есть возможность ответить Ирану на события 7 октября, и мне кажется, что Израиль такую возможность не упустит. - Операция против Ирана как-то связана с заключением перемирия между Израилем и ХАМАС, достигнутым под давлением США? - Нетаньяху фактически пошел на уступки в результате шантажа со стороны США. Ему было сказано, что, если он не примет программу переговоров и не подпишет соглашение с террористами ХАМАС, будут прекращены все поставки американского вооружения для его страны. И начал этот шантаж президент Байден, потребовавший от Израиля прекратить антитеррористическую войну в секторе Газы. Впрочем, сегодня мы видим совсем другую Америку, администрация Дональда Трампа отменила уже 80 указов президента Байдена. - А какова позиция команды Трампа по вопросу заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией? Трамп и здесь склонен проявить миротворчество? - Безусловно, он будет помогать заключить всеобъемлющий мирный договор между Баку и Ереваном. Трамп уже объявил, что все конфликты во всех частях мира будут остановлены. Это его задача. Но важно понимать, что у нее есть и другая сторона. Она связана с тем, что Трамп - президент США, а не мира. И делать все это он будет, безусловно, в интересах Соединенных Штатов.

В отличие от демократов, Трамп не намерен строить отношения с той или иной страной в зависимости от формы правления, выбор которой – прерогатива народа этой страны. Не дело США, какого характера правление в Ливии, Иране или Судане. Отношение к событиям, происходящим за пределами США, в том числе, на Южном Кавказе, будет характеризоваться стремлением остановить конфликты, но отнюдь не желанием вмешиваться в государственное устройство. Это то, чем долго и крайне неэффективно занималась администрация Джо Байдена. - Но как в таком случае быть с Грузией? Там ведь внутренний конфликт, оппозиция хочет повести страну в ЕС… - С одной сторону, не думаю, что Трамп будет предпринимать какие-то радикальные действия в отношении Тбилиси. Во всяком случае, американские войска точно не станут участвовать в разрешении внутриполитического конфликта в этой стране. С другой стороны, он будет помогать демократической Грузии. Трамп уже встречался с Саломе Зурабишвили, продвигающей некую оппозиционную концепцию. Если ей удастся в какой-то степени убедить Трампа поддержать грузинскую оппозицию, он определенно поможет. Во всяком случае, при выборе собеседника - Иванишвили или Зурабишвили, Трамп однозначно отдаст предпочтение последней. И не только потому, что ledi`s first. - Также не все спокойно во внутриполитической сфере Армении, где пророссийская оппозиция борется с властью Пашиняна, постепенно разворачивающего страну в сторону Запада… - Я не думаю, что Трамп или Госдепартамент будут безразличны к стремлению армян интегрироваться с Западом. В то же время есть определенные сомнения в том, что Армении способна полностью выйти из-под контроля России и стать полноценным независимым государством. Дело в том, что влияние России в Армении заключается не только в наличии военных баз, присутствии российских военных и широкой агентурной сети российских спецслужб. Есть еще и экономическое давление, ведь ключевые секторы армянской экономики в руках российских компаний. Я общался с известными армянскими экспертами, и все они отмечают, что экономический фактор играет весьма и весьма существенную роль. Капиталы России и российских олигархов, вложены во множество армянских предприятий в важнейших секторах экономики. Тем не менее, многое зависит от самого Пашиняна. Я думаю, что он попробует установить нормальные отношения с новой американской администрацией и будет добиваться сближения с США.