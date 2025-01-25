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В Беларуси выборы президента

09:08 1409

В воскресенье, 26 января, свыше 5,3 тыс. избирательных участков приступили к работе на выборах президента Беларуси в основной день голосования.

Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) республики.

Согласно данным комиссии, около 6,9 млн белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 организовано в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения, еще 12 - в воинских частях. Голосование завершится в 20:00 по местному времени.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. По данным ЦИК, в досрочном голосовании, которое проходило 21-25 января, приняли участие 41,81% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

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