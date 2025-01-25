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План Трампа-миротворца: расселить жителей Газы в арабских странах

09:23 1670

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Египет, Иордания и другие арабские государства приняли больше палестинских беженцев из сектора Газа.

Как сообщает Deutsche Welle, это следует из заявлений, сделанных американским лидером в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Трамп с журналистами на борту Air Force One

Трамп считает, что потенциально из сектора Газа можно было бы вывезти достаточное количество палестинского населения, чтобы «просто навести порядок» на разоренной войной территории.

По словам американского лидера, он уже обсудил эту перспективу в ходе телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II, а 26 января собирается поговорить на эту тему также с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси. «Я бы хотел, чтобы он принял людей. Я бы хотел, чтобы Египет принял людей, - пояснил Трамп. - Речь идет о, возможно, 1,5 млн человек. Мы просто наведем прядок и скажем: «Знаете, все уже позади».

Президент США похвалил короля Иордании за то, что его страна уже приняла множество палестинских беженцев.

«Что-то должно произойти, - добавил Трамп, подразумевая нынешнюю ситуацию в секторе Газа. - Но сейчас это буквально место разрушений. Почти все разрушено, и люди там умирают».

По словам американского президента, в данной ситуации он предпочел бы сотрудничать с некоторыми арабскими странами, чтобы построить для палестинских беженцев жилье за пределами сектора Газа, «где они, возможно, смогут жить в мире».

Трампа попросили уточнить, имеет ли он в виду временное решение проблемы. «Возможен и тот, и другой вариант. Речь может идти как о временном, так и долгосрочном [варианте]», - ответил Трамп.

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