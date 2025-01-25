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Четыре сценария завершения войны России против Украины

09:50 1834

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну России против Украины британская The Times приводит четыре «реалистичных» сценария завершения военных действий.

Первый сценарий — если Россия не пойдет на переговоры, а Украина лишится поддержки США, в конечном итоге Киев «будет сломлен» и потерпит поражение, пишет газета. Однако Трамп будет избегать такого развития событий, отмечает издание.

Второй сценарий — «плохой мир». Он также предполагает поражение Украины и ее разделение.

Третий сценарий — прекращение огня. Только если перемирие будет частью окончательного урегулирования и реального завершения войны, это позволит «выжить Украине». «Это может привести к региональной стабильности и выживанию Украины с ограниченной безопасностью и экономическими гарантиями», – говорится в статье. При этом «само по себе прекращение боевых действий просто заморозило бы войну вдоль существующих линий соприкосновения, позволив Москве снова начать боевые действия снова, в удобное для себя время». Издание напоминает, что новый госсекретарь США Марко Рубио выступает за долгосрочное соглашение.

Четвертый сценарий — урегулирование путем переговоров. В этом случае Вашингтон должен предоставить Киеву возможности вести мирные переговоры «с позиции силы» и получить гарантии безопасности. В этом случае России грозят санкции, а Трамп должен обязаться поддерживать Украину оружием и деньгами, если Россия решит уклониться от мирных переговоров либо будет в них «участвовать недобросовестно», пишет The Times. Но даже в этом варианте маловероятно, что территориальные завоевания россиян будут сведены на нет.

The Times акцентирует, что реальную победу или поражение Украины в конечном итоге будут определять не территориальные вопросы, а то, в чьей сфере влияния окажется страна после того, как прозвучит последний выстрел.

После инаугурации американский лидер рассказал о готовности украинского президента Владимира Зеленского заключить сделку. Трамп при этом отметил, что не знает, хочет ли заключать сделку Путин. На следующий день американский президент призвал Россию пойти на сделку по Украине, в противном случае пригрозил санкциями.

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