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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

Трамп снова о Канаде: Без США - ничто

10:10 851

Канада «полностью зависима» от Соединенных Штатов и поэтому не может быть суверенным государством, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть [отдельным] государством», - заявил американский лидер в беседе с журналистами своего пресс-пула. Слова Трампа приводит ТАСС.

Трамп утверждает, что США теряют «$250 млрд в год в Канаде. Я бы мог это остановить за один день, и Канады не существовало бы... как [независимой] страны».

По мнению американского лидера, Канада «годами использовала [США] для своей выгоды». «Мы не позволим такому происходить. Без наших субсидий Канада в действительности не существует», - считает президент.

Трамп ранее не раз высказывался за то, чтобы Канада вступила в состав США в качестве 51-го штата, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества. Власти Канады заверяли, что этого никогда не произойдет.

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