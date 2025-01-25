Минздрав отвечает на претензии клиники

Как уже сообщалось , 22-23 января специалисты Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения в ходе плановой проверки столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением руководства частной клиники Laser Beauty Estetik. Согласно сообщению Минздрава, во время проверки главврач Рена Солтанова и руководитель клиники Егана Джафарова, в частности, кричали, бросали телефон в лицо сотрудникам Центра, угрожали увольнением, пожаловавшись вышестоящим инстанциям. Они также отказались подписывать акт и протокол об административном правонарушении, составленные по результатам проверки, говорилось в сообщении Минздрава.

В заявлении Центра говорится, что «согласно утверждению руководителя клиники: «Мы должны измерять температуру холодильника каждые полчаса. Если я храню в этом холодильнике лед для прикладывания на губы после процедуры, то зачем мне измерять температуру?»

Ответ Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ): Согласно пункту 7.14.4 Решения №1 Коллегии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики от 11 января 2018 года «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов, регулирующих фармацевтическую деятельность», в помещениях, где хранятся лекарственные средства, показатели температуры, влажности и вентиляции должны фиксироваться один раз в сутки и отражаться в соответствующих регистрационных картах. Эти данные вносятся в «Лист регистрации температуры». Сотрудники ЦАЭ лично передали данный документ директору клиники, Егане Салим гызы Джафаровой.

Второе заявление Рены Солтановой: «Другая причина связана с вещами предыдущего стоматолога. В стоматологическом кабинете не проводились хирургические процедуры, там просто остались некоторые вещи. У нас вообще нет хирургии. Я могу сказать, что в одной из комнат у меня около 500 книг. Значит ли это, что эта комната является библиотекой?»

Ответ ЦАЭ: «Согласно пункту 4 «Правил санитарно-эпидемиологических требований к медицинским учреждениям», утвержденных приказом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики №37 от 7 апреля 2009 года, для каждой лицензированной деятельности должны быть созданы отдельные условия. Однако в клинике выявлена деятельность, не предусмотренная лицензией, в частности, по направлениям «хирургическая стоматология» и «зуботехнические работы». В стоматологическом кабинете незаконно использовалось оборудование, включая визиограф, зуботехнические инструменты, два функционирующих физиодиспансера для установки имплантов, хирургические шовные материалы, абатменты, а также хирургические стоматологические инструменты, которые хотя и были стерилизованы, но хранились с нарушением условий.

При проверке документов, относящихся к стоматологическим работам, специалистам ЦАЭ были предоставлены личные дела двух стоматологов и одного зубного техника. У одного из врачей-стоматологов (Эльшан Алик оглу Алиев) не оказалось сертификата, а у зубного техника отсутствовали документы, подтверждающие его образование.

Кроме того, ведение медицинской документации и контроль за этим процессом входят в обязанности главного врача. Все медицинские сотрудники несут ответственность за выполнение своих должностных обязанностей».

Третье заявление Рены Солтановой: «Нам было предъявлено в качестве претензии, что мастера лазерной эпиляции и сотрудники, занимающиеся SMM-деятельностью, не являются медсестрами. Я спрашиваю у них: куда вы ходите на лазерную эпиляцию? Говорят, в салоны красоты. Тогда я спрашиваю: но ведь вы говорите, что делать лазерную эпиляцию в салонах красоты нельзя. Почему вы их не проверяете? Они ответили, что не могут проводить проверки, так как у салонов красоты нет лицензии. А у нас, мол, лицензия есть, поэтому проверка проводится, и нас упрекают в таких мелких недостатках. Но тех, у кого лицензии нет, даже не проверяют. А когда мне сказали, что даже наш сотрудник, снимающий видео для Instagram, тоже должен быть медсестрой, я просто онемела. Что я могу возразить закону? Но я уверена, что это не останется так».

Ответ Центра аналитической экспертизы: «Во время проверки проверяющие не требовали предоставления личных дел SMM-менеджера (Кямаля Назим гызы Асадова), администратора (Лала Ширзад гызы Шукюрова), водителя (Вахид Чингиз оглу Насиров), кассира (Айнур Тариель гызы Дашданова) и другого немедицинского персонала.

Что касается проверок, проводимых в салонах красоты, то во время проверки в клинике специалисты объяснили руководству, в каких случаях могут проводиться плановые и внеплановые проверки. Было разъяснено, что, согласно «Закону Азербайджанской Республики о регулировании проверок в сфере предпринимательской деятельности и защите интересов предпринимателей», проверки могут проводиться в строго определенных случаях».

По поводу сопротивления сотрудникам министерства во время проверки Рена Солтанова также дала опровержение: «Обвинения, предъявленные нам в ходе проверки, абсурдны. Лицензию нам выдал Центр аналитической экспертизы. Поэтому на озвученные замечания я отреагировала исключительно эмоционально. Разговаривала с ними, плача. Они восприняли это как агрессию».

Ответ Центра аналитической экспертизы: «Следует отметить, что лицензии частным медицинским учреждениям, действующим в Азербайджане, выдаются не Центром аналитической экспертизы, а Министерством экономики на основании заключения Министерства здравоохранения.

Что же касается «эмоциональной реакции», то такие действия, как швыряние мобильного телефона в сторону сотрудников государственного учреждения, повышенный тон, угрозы пожаловаться в вышестоящие инстанции и уволить сотрудников, совершенные главным врачом учреждения, являются превышением служебных полномочий. Рене Солтановой следует ознакомиться с должностными инструкциями главного врача. Согласно этим инструкциям, главврач обязан не только следить за своим поведением, но и обеспечивать соблюдение правил этического поведения со стороны своих сотрудников».

«В заключение хотим отметить, что Азербайджан является правовым государством. Если руководство указанной клиники считает, что Центр аналитической экспертизы допустил какие-либо нарушения закона во время проверки, они могут обратиться в соответствующие государственные органы», - говорится в заявлении Центра.