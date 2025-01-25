Захид Орудж развивает идею о новой Конституции Азербайджана

В беседе с haqqin.az Захид Орудж представил основные принципы, которые следует заложить в новый Основной закон Азербайджанской Республики.

Как уже ранее сообщал haqqin.az, Орудж отметил, что в контексте глубоких общественно-политических изменений, произошедших в стране за последние годы, возникла необходимость коренных законодательных реформ.

На первом заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса его глава, Захид Орудж, заявил о необходимости принятия новой Конституции Азербайджанской Республики.

По словам депутата, система государственного устройства и общественных отношений нуждается в постоянном обновлении.

«Почти каждые семь лет в стране проводятся референдумы по ключевым вопросам, - отметил он. - Поэтому есть необходимость нового конституционного устройства страны в соответствии с изменившимися условиями суверенитета, вызовами, с которыми сталкивается Азербайджан на международной арене, и другими факторами.

Существует ряд условий, диктующих принятие новой Конституции Победы. Во-первых, после восстановления территориальной целостности Азербайджана у нас сформировалась новая политическая и национальная идентичность. Пришло время представить свод законов, действующий на всей географии страны, как Конституцию Победы, олицетворяющую переход от свода законов того исторического отрезка, когда наши земли находились под оккупацией.

Во-вторых, необходимо провести реформу системы государственного управления, которая должна быть функциональной, динамичной и, главное, отвечать чаяниям азербайджанского народа.

Ну, и в-третьих, необходимо усовершенствовать административно-территориальное деление страны. А именно, преобразовать административные единицы таким образом, чтобы сделать работу структур управления более эффективной, установить в этой системе новые правила и законы, отражающие волю народа, и устранить конституционные пробелы и возможности правового нигилизма».

По мнению депутата Милли Меджлиса, в новой Конституции не должны быть указаны сроки полномочий президента и парламента.

«Фиксированный в Конституции срок полномочий парламента не приносит обществу ни правовой, ни политической пользы, - считает Захид Орудж. - Наоборот, частые выборы несут в себе затраты, столкновение интересов и другие отрицательные факторы. Мы предлагаем изъять из Конституции все регулирующие правовые аспекты выборов и внести их в Избирательный кодекс. К примеру, два раза Милли Меджлис сложил свои полномочия до окончания законодательно предусмотренного пятилетнего срока работы. В 2020 году новые выборы прошли 20 февраля, в 2024 году - 1 февраля. По закону парламент не может функционировать более пяти лет, а вот функционировать меньше - можно. По действующему законодательству срок полномочий нынешнего парламента истекает через 4 года и 2 месяца. Если увеличить время полномочий Милли Меджлиса до ноября, то получится, что парламент будет работать более 5 лет, а это - нарушение Конституции».

Чтобы избежать подобных коллизий, депутат предлагает использовать опыт передовых демократических стран, где вопросы выборов регулируются не Конституцией, а другими правовыми актами. И в качестве примера приводит Швейцарию, где общество решает массу вопросов посредством плебисцитов.

«Кроме того, - напомнил депутат Захид Орудж, - параллельно с системой исполнительной власти в лице Администрации президента и органами исполнительных властей на местах, в Азербайджане сформирован институт специального представительства президента, успешно работающий на освобожденных землях. Вначале считалось, что он будет функционировать только там, но позднее система спецпредставительства была внедрена и весьма эффективно зарекомендовала себя в Нахчыванской Автономной Республике, где управление регионом было прерогативой Верховного Меджлиса. То есть мы столкнулись с конституционным несоответствием, когда в материковом Азербайджане работала президентская система управления, а в НАР – парламентская».

Депутат Захид Орудж сообщил, что предложения по новой Конституции будут представлены на обсуждение в различные государственные структуры.