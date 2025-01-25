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Взрывы в России: Украина снова атаковала Рязанский нефтезавод

11:07 182

В ночь на 26 января украинские беспилотники вновь атаковали расположенный в Рязани нефтеперерабатывающий завод.

По словам местных жителей, дроны атаковали Рязанский нефтезавод. Они слышали «более 12–15 хлопков за 15 минут», а беспилотники летели низко над домами. После этого над нефтезаводом были слышны звуки работы ПВО, а власти перекрывали движение на подъезде к нефтезаводу.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. Других подробностей он не привел.

В российском Минобороны заявили, что за ночь над РФ были сбиты 15 БПЛА: 8 — над территорией Рязанской области, 6 — над территорией Курской и один – над территорией Белгородской области.

Главы последних двух областей об атаках пока не сообщали.

Также в военном ведомстве сообщили, что утром в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Ночью также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ижевска и Казани, сообщил представитель Росавиации. К 8 утра все ограничения были сняты.

Рязанский нефтезавод, крупнейший НПЗ в России, уже был несколько раз атакован. В марте 2024 года после атаки украинских беспилотников на предприятии начался пожар, пострадали два человека.

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