«Срединный путь» правительства Азербайджана

В 2025 году в Азербайджане будет продолжена политика одновременного стимулирования внутренних инвестиций за счет снижения налогового бремени на ряд отраслей с параллельной реализацией дополнительных мер в сфере социальных обязательств государства. В отношении социальных обязательств уместно напомнить, что с 1 февраля минимальная пенсия в Азербайджане будет доведена до 320 манатов. Также в феврале планируется индексация и повышение всех пенсий с начислением с начала года. Что же касается размера минимальной месячной заработной платы, то она будет увеличена с 345 до 400 манатов. Какие же именно механизмы будут использоваться для продолжения в Азербайджанской Республике политики динамического оздоровления социально-экономической среды?

7 января 2025 года в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев анонсировал новый пакет социальных реформ, отметив, «что граждане Азербайджана из года в год должны жить лучше». Принимая во внимание постоянные глобальные потрясения, а также различные ситуации, возникающие на почве региональной напряженности, следует объективно признать, что речь идет о далеко не тривиальной задаче. Пенсии и зарплаты в приоритете Согласно новым целевым показателям в рамках пятого пакета мер, системно реализуемых в Азербайджане с 2018 года, размер минимальной месячной заработной платы в Азербайджане будет увеличен с 345 до 400 манатов и напрямую охватит 700 тысяч работников, занятых в государственном и частном секторах. Как прогнозируют правительственные эксперты, в течение 2025 года среднемесячный размер пенсий достигнет 535 манатов, а средний размер трудовых пенсий по возрасту - 571 маната. В числе приоритетов государственного бюджета значатся обеспечение социальной справедливости, а также повышение благополучия граждан с пока еще невысокими доходами. Что же касается пенсионного обеспечения, то общая сумма средств, направляемых на эту цель в 2025 году, составит 7,2 миллиарда манатов. Другими словами, в сравнении с 2018 годом будет зафиксирован двукратный рост размера пенсий. В ближайшие месяцы также увеличатся социальные пособия и стипендии.

Таким образом, увеличение социальных выплат в этой категории, на которое дополнительно выделялось по 1,4 миллиарда манатов в год, коснется трех миллионов граждан Азербайджана и станет одним из лучших показателей в группе стран, входящих в СНГ. По поручению президента Ильхама Алиева на протяжении каждого бюджетного периода проводятся социальные выплаты семьям с детьми, индексация пенсий и общая системная поддержка рынка труда, а также социально ориентированного бизнеса. За счет опережающего финансирования в период с 2018 по 2024 год также велось ускоренное строительство больниц, школ, автомобильных дорог, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Эта практика будет продолжена и в текущем году.