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«Срединный путь» правительства Азербайджана

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Эльнур Мамедов, отдел экономики
11:30 2131

В 2025 году в Азербайджане будет продолжена политика одновременного стимулирования внутренних инвестиций за счет снижения налогового бремени на ряд отраслей с параллельной реализацией дополнительных мер в сфере социальных обязательств государства.

В отношении социальных обязательств уместно напомнить, что с 1 февраля минимальная пенсия в Азербайджане будет доведена до 320 манатов. Также в феврале планируется индексация и повышение всех пенсий с начислением с начала года. Что же касается размера минимальной месячной заработной платы, то она будет увеличена с 345 до 400 манатов.

Какие же именно механизмы будут использоваться для продолжения в Азербайджанской Республике политики динамического оздоровления социально-экономической среды?

Президент Ильхам Алиев анонсировал новый пакет социальных реформ

7 января 2025 года в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев анонсировал новый пакет социальных реформ, отметив, «что граждане Азербайджана из года в год должны жить лучше».

Принимая во внимание постоянные глобальные потрясения, а также различные ситуации, возникающие на почве региональной напряженности, следует объективно признать, что речь идет о далеко не тривиальной задаче.

Пенсии и зарплаты в приоритете

Согласно новым целевым показателям в рамках пятого пакета мер, системно реализуемых в Азербайджане с 2018 года, размер минимальной месячной заработной платы в Азербайджане будет увеличен с 345 до  400 манатов и напрямую охватит 700 тысяч работников, занятых в государственном и частном секторах.

Как прогнозируют правительственные эксперты, в течение 2025 года среднемесячный размер пенсий достигнет 535 манатов, а средний размер трудовых пенсий по возрасту - 571 маната.

В числе приоритетов государственного бюджета значатся обеспечение социальной справедливости, а также повышение благополучия граждан с пока еще невысокими доходами.

Что же касается пенсионного обеспечения, то общая сумма средств, направляемых на эту цель в 2025 году, составит 7,2 миллиарда манатов. Другими словами, в сравнении с 2018 годом будет зафиксирован двукратный рост размера пенсий.

В ближайшие месяцы также увеличатся социальные пособия и стипендии.

По данным Минтруда, в сравнении с 2018 годом будет зафиксирован двукратный рост размера пенсий

Таким образом, увеличение социальных выплат в этой категории, на которое дополнительно выделялось по 1,4 миллиарда манатов в год, коснется трех миллионов граждан Азербайджана и станет одним из лучших показателей в группе стран, входящих в СНГ.

По поручению президента Ильхама Алиева на протяжении каждого бюджетного периода проводятся социальные выплаты семьям с детьми, индексация пенсий и общая системная поддержка рынка труда, а также социально ориентированного бизнеса.

За счет опережающего финансирования в период с 2018 по 2024 год также велось ускоренное строительство больниц, школ, автомобильных дорог, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Эта практика будет продолжена и в текущем году.

Значительных финансовых средств требуют инвестиции в ВПК и национальную безопасность Азербайджана, в развитие и восстановление Карабаха

Необходимо учитывать, что социальные обязательства государства и в целом его социальная политика плотно сочетаются с другими бюджетными расходами государства. Так, значительных финансовых средств требуют необходимые инвестиции в военно-промышленный комплекс и национальную безопасность страны, в развитие и восстановление освобожденных от оккупации регионов Карабаха и Восточного Зангезура.

Поэтому для Кабинета министров Азербайджана очень важно найти баланс между инвестиционно-ориентированной «политикой развития», которая в силу неизбежных структурных сдвигов в сторону технологического обновления сопровождается повышенной инфляцией, сдержанным потреблением домохозяйств и задачами стабилизационно-ориентированной экономической политики, способной обеспечить в стране социальную стабильность, бюджетную устойчивость и умеренные темпы инфляции в диапазоне от 1 до -3,5 процента. Как правило, это происходит за счет снижения потенциала долгосрочного экономического роста.

Таким образом, перед правительством Азербайджана стоит задача найти так называемый «срединный путь», в рамках которого необходимо гармонично совместить политику стимулирования инвестиций и социальной ответственности государства.

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