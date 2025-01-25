«Срединный путь» правительства Азербайджана
В 2025 году в Азербайджане будет продолжена политика одновременного стимулирования внутренних инвестиций за счет снижения налогового бремени на ряд отраслей с параллельной реализацией дополнительных мер в сфере социальных обязательств государства.
В отношении социальных обязательств уместно напомнить, что с 1 февраля минимальная пенсия в Азербайджане будет доведена до 320 манатов. Также в феврале планируется индексация и повышение всех пенсий с начислением с начала года. Что же касается размера минимальной месячной заработной платы, то она будет увеличена с 345 до 400 манатов.
Какие же именно механизмы будут использоваться для продолжения в Азербайджанской Республике политики динамического оздоровления социально-экономической среды?
7 января 2025 года в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев анонсировал новый пакет социальных реформ, отметив, «что граждане Азербайджана из года в год должны жить лучше».
Принимая во внимание постоянные глобальные потрясения, а также различные ситуации, возникающие на почве региональной напряженности, следует объективно признать, что речь идет о далеко не тривиальной задаче.
Пенсии и зарплаты в приоритете
Согласно новым целевым показателям в рамках пятого пакета мер, системно реализуемых в Азербайджане с 2018 года, размер минимальной месячной заработной платы в Азербайджане будет увеличен с 345 до 400 манатов и напрямую охватит 700 тысяч работников, занятых в государственном и частном секторах.
Как прогнозируют правительственные эксперты, в течение 2025 года среднемесячный размер пенсий достигнет 535 манатов, а средний размер трудовых пенсий по возрасту - 571 маната.
В числе приоритетов государственного бюджета значатся обеспечение социальной справедливости, а также повышение благополучия граждан с пока еще невысокими доходами.
Что же касается пенсионного обеспечения, то общая сумма средств, направляемых на эту цель в 2025 году, составит 7,2 миллиарда манатов. Другими словами, в сравнении с 2018 годом будет зафиксирован двукратный рост размера пенсий.
В ближайшие месяцы также увеличатся социальные пособия и стипендии.
Таким образом, увеличение социальных выплат в этой категории, на которое дополнительно выделялось по 1,4 миллиарда манатов в год, коснется трех миллионов граждан Азербайджана и станет одним из лучших показателей в группе стран, входящих в СНГ.
По поручению президента Ильхама Алиева на протяжении каждого бюджетного периода проводятся социальные выплаты семьям с детьми, индексация пенсий и общая системная поддержка рынка труда, а также социально ориентированного бизнеса.
За счет опережающего финансирования в период с 2018 по 2024 год также велось ускоренное строительство больниц, школ, автомобильных дорог, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Эта практика будет продолжена и в текущем году.
Необходимо учитывать, что социальные обязательства государства и в целом его социальная политика плотно сочетаются с другими бюджетными расходами государства. Так, значительных финансовых средств требуют необходимые инвестиции в военно-промышленный комплекс и национальную безопасность страны, в развитие и восстановление освобожденных от оккупации регионов Карабаха и Восточного Зангезура.
Поэтому для Кабинета министров Азербайджана очень важно найти баланс между инвестиционно-ориентированной «политикой развития», которая в силу неизбежных структурных сдвигов в сторону технологического обновления сопровождается повышенной инфляцией, сдержанным потреблением домохозяйств и задачами стабилизационно-ориентированной экономической политики, способной обеспечить в стране социальную стабильность, бюджетную устойчивость и умеренные темпы инфляции в диапазоне от 1 до -3,5 процента. Как правило, это происходит за счет снижения потенциала долгосрочного экономического роста.
Таким образом, перед правительством Азербайджана стоит задача найти так называемый «срединный путь», в рамках которого необходимо гармонично совместить политику стимулирования инвестиций и социальной ответственности государства.