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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

Пхеньян пугает соседей ракетами и обещает «противостоять США сверхжесткими мерами»

11:40 793

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание стратегических крылатых управляемых ракет подводного базирования.

Об этом сообщило в воскресенье, 26 января, Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Запущенные стратегические крылатые ракеты пролетели по овальной и 8-образной траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, затем точно попали в цель. Испытание важного вооружения не оказало никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран», - говорится в сообщении.

Присутствовавший на испытаниях северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал «ответственно выполнять важную миссию» по «защите продолжительного вечного мира и стабильности», добавляет ЦТАК.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что военные Южной Кореи подтвердили запуск нескольких крылатых ракет из КНДР в сторону Желтого моря. Их характеристики сейчас изучаются разведками США и Южной Кореи.

Одновременно 26 января МИД Северной Кореи выпустил куда менее миролюбивое заявление в адрес США и Южной Кореи. В документе говорится, что они «не уйдут от ответственности за ухудшение ситуации в регионе, вызываемое заметным наращиванием военных провокаций». Северокорейский МИД перечисляет недавние военные учения США и Южной Кореи, называя их «тревожными военными провокациями против КНДР». В Пхеньяне обещают «противостоять США только сверхжесткими мерами».

AP напоминает, что это уже третья демонстрация оружия от Пхеньяна с начала года. Пхеньян продолжает военные испытания, несмотря на дружественные высказывания Дональда Трампа по отношению к Ким Чен Ыну, отмечает агентство. В недавнем интервью Fox News Трамп назвал Кима «умным парнем», «не религиозным фанатиком», а также пообещал связаться с ним. В течение первого президентского срока республиканец трижды встречался с северокорейским лидером.

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