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Взрыв в частном доме в Баку: есть пострадавший

11:57 1698

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в частном доме в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

Согласно сообщению ведомства, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС при осмотре места происшествия установили, что взрыв произошел в двухкомнатном подсобном помещении общей площадью 30 кв.м на приусадебном участке, принадлежащем физическому лицу.

Взрывной волной были выбиты ворота двора, разбиты стекла двух легковых автомобилей, припаркованных во дворе, повреждено строение. Пострадал один человек. Силами МЧС на месте происшествия приняты необходимые меры безопасности.

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