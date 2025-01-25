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США захватывают Мексиканский залив

Трамп отменил запрет Байдена: теперь Израиль получит тонные бомбы

12:02 975

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов (около 907 кг).

Бомбы MK-84

«Мы сегодня (в субботу) сняли запрет на них. И они [Израиль] их получат. Они заплатили за них и давно их ждали», - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома на борту самолета во время перелета из Лас-Вегаса (штат Невада) в Майами (штат Флорида).

По его словам, бомбы «давно были на складах».

Ранее в субботу американский портал Axios сообщил, что Трамп распорядился снять введенный администрацией предыдущего американского лидера Джо Байдена запрет на «поставки Израилю бомб массой 2 тыс. фунтов». По сведениям портала, «в ближайшие дни 1,8 тыс. бомб MK-84, которые хранились на складах в США, погрузят на судно и доставят в Израиль». Администрация Байдена опасалась, что применение этих вооружений в секторе Газа может привести к значительным жертвам среди мирного населения, отмечается в публикации.

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