В Стамбуле, Карсе и Игдыре обсуждены проблемы азербайджанцев
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Турцию принял участие в отчетно-выборном съезде Федерации турецко-азербайджанских обществ, конференции, посвященной трагедии 20 Января, встретился с азербайджанскими общинами, проживающими в Карсе, Игдыре, с губернатором, главой муниципалитета Карса и руководителями диаспорских организаций, губернатором Игдыра, а также ознакомился с работами, проводимыми на железнодорожной линии Карс - Игдыр - Нахчыван.
В работе VII отчетно-выборного съезда Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF), продолжавшегося в течение двух дней, приняли участие 90 из 106 делегатов, представляющих 24 ассоциации из Стамбула, Карса, Анкары, Аданы, Коджаэли, Эскишехира, Биледжика, Карабюка, Антальи, Эдирне, Хатай, Балыкесира, Манисы и Измира.
Были сформированы новые правления и другие выборные органы съезда. Предприниматель Адалят Туран вновь единогласно избран руководителем TADEF на очередной срок.
После съезда состоялось заседание нового правления TADEF. В заседании также приняли участие депутаты Великого национального собрания Турции Ильяс Топсакал и Шамиль Айрым. Председатель комитета поздравил членов обществ - участников TADEF с успешным завершением съезда, пожелал успехов в деятельности новоизбранному правлению, говорил о предстоящих проблемах на очередном этапе и путях их решения. Он отметил, что азербайджанским диаспорским организациям необходимо руководствоваться в своей деятельности высказыванием Президента Ильхама Алиева «Организация тюркских государств - это наша семья», углублять связи с диаспорскими организациями стран - членов Организации тюркских государств и выступать с единой платформы.
В заключение группе активистов диаспоры была вручена присужденная им медаль «За заслуги в диаспорской деятельности».
В Карсе сначала в парке Гейдара Алиева состоялось посещение памятника общенациональному лидеру, с глубоким уважением была почтена его память, к памятнику возложены цветы. Затем председатель Госкомитета встретился с ректором Карсского Кавказского университета Хусню Капу. На встрече была предоставлена подробная информация о деятельности этого высшего учебного заведения, а также работающих здесь азербайджанских преподавателях и получающих образование наших соотечественниках.
Далее председатель комитета обстоятельно ознакомился с деятельностью Образовательного центра Гейдара Алиева при Кавказском университете, встретился с азербайджанскими преподавателями университета и членами общины.
На встрече выступил генеральный консул Азербайджана в городе Карс Замин Алиев, который расценил данное мероприятие как проявление высокого внимания Азербайджанского государства к проживающим за рубежом нашим соотечественникам.
Ректор университета поприветствовал гостей, отметил развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах, рассказал о работе центра.
В мероприятии были подчеркнуты заслуги выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в области успешного развития азербайджанской науки, еще раз отмечены высокое внимание и забота Азербайджанского государства и президента Ильхама Алиева о деятелях науки, проживающих в стране и за рубежом, говорилось об организации форумов проживающих за рубежом азербайджанских ученых, созданных совместных дискуссионных платформах, сохранении родного языка, пропаганде реалий, связанных с Азербайджаном, и пр., были доведены до внимания успехи, достигнутые азербайджанскими учеными на пути развития мировой науки.
В заключение руководителю отдела внешних связей Карсского Кавказского университета Турции, Центра изучения Кавказа и Средней Азии и заведующему кафедрой неорганической химии, профессору Гаджалы Наджафову была вручена медаль АР «За заслуги в диаспорской деятельности».
Губернатор Карса Зия Полат, тепло поприветствовав председателя комитета, выразил удовлетворение высоким уровнем турецко-азербайджанских отношений, подчеркнул, что интенсивность связей вносит вклад в развитие отношений между двумя братскими странами. Председатель, поблагодарив за радушный прием, подробно рассказал о направлениях деятельности комитета, довел до внимания нерушимую дружбу Турции и Азербайджана, а также то, что проживающие здесь азербайджанцы чувствуют себя на родине. Состоялся широкий обмен мнениями о деятельности проживающих в Карсе азербайджанцев, были обсуждены перспективы связей.
Очередную встречу председатель комитета провел с председателем муниципалитета Карса, этническим азербайджанцем, проф. д-ром Отюкеном Сенгером.
В рамках визита в Карс председатель ГКРД побывал в генеральном консульстве Азербайджана в Карсе, провел встречу с генеральным консулом Замином Алиевым, руководителями и членами действующих в Карсе азербайджанских обществ. На встрече была предоставлена информация о деятельности комитета и реализованных им проектах, до диаспорских организаций в Карсе доведены рекомендации относительно дальнейшей работы.
А в городе Игдыр состоялась конференция «Не забыли, не забудем», посвященная 35-й годовщине трагедии 20 Января. Мероприятие было организовано Домом Азербайджана в Игдырском культурном центре.
Руководитель Дома Азербайджана в Игдыре Зия Закир Аджар, генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, губернатор Игдыра Эрджан Туран, турецкие депутаты Джантюрк Алагез, Шамиль Айрым, профессор Огузхан Айдын и другие говорили об истории трагедии, гордости тюркского мира, отметили вечность азербайджано-турецкой дружбы. Председатель ГКРД Фуад Мурадов напомнил об исторических условиях, когда произошла трагедия 20 Января, и поблагодарил турецкий народ, который всегда находился рядом с Азербайджаном.
На конференции были рассмотрены различные этапы современной истории Азербайджана, говорилось об историческом выступлении великого лидера Гейдара Алиева в связи с событиями 20 Января, выражено чувство гордости, связанное с восстановлением нашей территориальной целостности под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
На встрече с губернатором Игдыра Эрджаном Тураном, говорилось о братстве двух стран, значении Игдыра для Азербайджана и Турции, выразил признательность за поддержку, оказываемую здесь азербайджанцам.
Председатель комитета также встретился с азербайджанской общиной в турецком городе Игдыр. Он подробно рассказал о диаспорской политике Азербайджана, выступил на тему об осуществляемых комитетом долгосрочных проектах, домах Азербайджана, координационных советах, воскресных школах за рубежом, проведенном в Шуше V Съезде Победы азербайджанцев мира и других важных направлениях диаспорской деятельности, поблагодарил членов общины за вклад в работу диаспоры. Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев, наполнив еще большим содержанием диаспорскую политику, основа которой была заложена общенациональным лидером, поднял ее на новый уровень, что каждый азербайджанец, проживающий за рубежом, находится в центре внимания нашего государства.
Генконсул Замин Алиев высоко оценил встречу, организованную с общиной, выразил удовлетворение более тесным знакомством с нашими соотечественниками.
Руководитель Дома Азербайджана в Игдыре Зия Закир Аджар выступил с отчетом о его деятельности, подчеркнул, что Дом Азербайджана стал родным местом как для наших соотечественников, так и местной общественности.
Фуад Мурадов по приглашению губернатора Игдыра Эрджана Турана ознакомился со строительными работами на участке железнодорожной линии Карс - Игдыр - Нахчыван, проходящем через территорию игдырского села Суверен. Отмечено, что строительство железной дороги Карс - Игдыр - Нахчыван представляется чрезвычайно важным с точки зрения расширения транспортной сети в регионе. Ввод в строй железнодорожной линии одновременно еще более расширит возможности выхода на региональную транспортную инфраструктуру Турции и Европы через Нахчыван, создаст хорошие условия для дальнейшего укрепления международного геополитического положения Азербайджана.