В Стамбуле, Карсе и Игдыре обсуждены проблемы азербайджанцев

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Турцию принял участие в отчетно-выборном съезде Федерации турецко-азербайджанских обществ, конференции, посвященной трагедии 20 Января, встретился с азербайджанскими общинами, проживающими в Карсе, Игдыре, с губернатором, главой муниципалитета Карса и руководителями диаспорских организаций, губернатором Игдыра, а также ознакомился с работами, проводимыми на железнодорожной линии Карс - Игдыр - Нахчыван. В работе VII отчетно-выборного съезда Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF), продолжавшегося в течение двух дней, приняли участие 90 из 106 делегатов, представляющих 24 ассоциации из Стамбула, Карса, Анкары, Аданы, Коджаэли, Эскишехира, Биледжика, Карабюка, Антальи, Эдирне, Хатай, Балыкесира, Манисы и Измира.

Были сформированы новые правления и другие выборные органы съезда. Предприниматель Адалят Туран вновь единогласно избран руководителем TADEF на очередной срок. После съезда состоялось заседание нового правления TADEF. В заседании также приняли участие депутаты Великого национального собрания Турции Ильяс Топсакал и Шамиль Айрым. Председатель комитета поздравил членов обществ - участников TADEF с успешным завершением съезда, пожелал успехов в деятельности новоизбранному правлению, говорил о предстоящих проблемах на очередном этапе и путях их решения. Он отметил, что азербайджанским диаспорским организациям необходимо руководствоваться в своей деятельности высказыванием Президента Ильхама Алиева «Организация тюркских государств - это наша семья», углублять связи с диаспорскими организациями стран - членов Организации тюркских государств и выступать с единой платформы. В заключение группе активистов диаспоры была вручена присужденная им медаль «За заслуги в диаспорской деятельности». В Карсе сначала в парке Гейдара Алиева состоялось посещение памятника общенациональному лидеру, с глубоким уважением была почтена его память, к памятнику возложены цветы. Затем председатель Госкомитета встретился с ректором Карсского Кавказского университета Хусню Капу. На встрече была предоставлена подробная информация о деятельности этого высшего учебного заведения, а также работающих здесь азербайджанских преподавателях и получающих образование наших соотечественниках. Далее председатель комитета обстоятельно ознакомился с деятельностью Образовательного центра Гейдара Алиева при Кавказском университете, встретился с азербайджанскими преподавателями университета и членами общины.

На встрече выступил генеральный консул Азербайджана в городе Карс Замин Алиев, который расценил данное мероприятие как проявление высокого внимания Азербайджанского государства к проживающим за рубежом нашим соотечественникам. Ректор университета поприветствовал гостей, отметил развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах, рассказал о работе центра. В мероприятии были подчеркнуты заслуги выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в области успешного развития азербайджанской науки, еще раз отмечены высокое внимание и забота Азербайджанского государства и президента Ильхама Алиева о деятелях науки, проживающих в стране и за рубежом, говорилось об организации форумов проживающих за рубежом азербайджанских ученых, созданных совместных дискуссионных платформах, сохранении родного языка, пропаганде реалий, связанных с Азербайджаном, и пр., были доведены до внимания успехи, достигнутые азербайджанскими учеными на пути развития мировой науки. В заключение руководителю отдела внешних связей Карсского Кавказского университета Турции, Центра изучения Кавказа и Средней Азии и заведующему кафедрой неорганической химии, профессору Гаджалы Наджафову была вручена медаль АР «За заслуги в диаспорской деятельности». Губернатор Карса Зия Полат, тепло поприветствовав председателя комитета, выразил удовлетворение высоким уровнем турецко-азербайджанских отношений, подчеркнул, что интенсивность связей вносит вклад в развитие отношений между двумя братскими странами. Председатель, поблагодарив за радушный прием, подробно рассказал о направлениях деятельности комитета, довел до внимания нерушимую дружбу Турции и Азербайджана, а также то, что проживающие здесь азербайджанцы чувствуют себя на родине. Состоялся широкий обмен мнениями о деятельности проживающих в Карсе азербайджанцев, были обсуждены перспективы связей. Очередную встречу председатель комитета провел с председателем муниципалитета Карса, этническим азербайджанцем, проф. д-ром Отюкеном Сенгером. В рамках визита в Карс председатель ГКРД побывал в генеральном консульстве Азербайджана в Карсе, провел встречу с генеральным консулом Замином Алиевым, руководителями и членами действующих в Карсе азербайджанских обществ. На встрече была предоставлена информация о деятельности комитета и реализованных им проектах, до диаспорских организаций в Карсе доведены рекомендации относительно дальнейшей работы.