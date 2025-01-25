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Состояние не войны

кипящий котел
Икрам Нур, собкор haqqin.az
13:05 1940

Израиль заявляет, что война против ХАМАС закончена и завершилась победоносно.

Чем плоха война – тем, что в ходе нее происходит упрощение понятий. На острые вопросы, что есть победа, что есть поражение, даются самые примитивные ответы. А в результате война не заканчивается. Она просто уходит в состояние не войны. Чтобы вернуться в любое время.

Да, в военном плане победа осталась за Израилем. ХАМАС потерял иранскую поддержку, ливанский тыл, сирийский фланг. И в силу того, что его союзники не рискнули вступить в боевые действия, и в силу того, что ЦАХАЛ и израильские спецслужбы сумели мобилизоваться после оглушительного провала 7 октября и продемонстрировать от солдата до генерала свои лучшие качества.

Нетаньяху очень хочется объявить о победе. Он и объявил, надеясь, что вопрос закрыт, а он останется у власти

Но одновременно – еще не все заложники вернулись домой, финансовая база ХАМАС не подорвана, его людские резервы по-прежнему весьма внушительны, вербовка в его ряды идет полным ходом: на днях Reuters сообщил, что завербовано до 15 тысяч новых членов. Иными словами, свои потери в личном составе, которые нанесли ему израильтяне, он уже практически возместил.

Конечно, эти новобранцы в большинстве своем еще «молоды и неподготовлены» - но это временно. Найдутся и инструкторы, да и мотивация у новобранцев на высоте – и моральная, и материальная.

Небольшой, но весьма показательный факт: ежедневно палестинское население Сектора будет получать 600 грузовиков с гуманитарными грузами. Ранее предполагалось, что базовые потребности 2,3 миллиона жителей разрушенного мегаполиса удовлетворят 300 грузовиков в день – но теперь, после новых расчетов, это количество будет увеличено вдвое. А кто будет распределять эту помощь? Да все тот же ХАМАС. И получат ее в первую очередь боевики, их семьи, а также те, кто доказал свою лояльность им. Иными словами, контроль над потоками продовольствия в разрушенном регионе остался у «побежденных». Что автоматически дает им возможность укреплять свое влияние, наказывать недовольных и вербовать новых боевиков. Вот такая «победа».

Но ХАМАС не уничтожен, людские резервы его весьма внушительны, вербовка идет полным ходом

При Трампе Израиль, конечно, может чувствовать себя уверенно. Но Трамп не «генералиссимус Галактики», военное превосходство еврейского государства он обеспечить может, а вот симпатии к Израилю глобального Юга вряд ли. Включит в Аврамовы соглашения Саудовскую Аравию - будет отлично, но только на отдаленную перспективу.

Реваншистские устремления ХАМАС это не убавит. А их главная задача сейчас – показать, что они вполне себе в форме и готовы к борьбе, что встречает понимание и поддержку «арабской улицы». Которая даже к срыву договоренностей с Израилем со стороны ХАМАС отнесется с полным пониманием – «евреи всегда нарушают свои обещания, это всем известно», точка зрения, которая у этой «улицы» доминирует.

Уже сегодня ХАМАС, называя вещи своими именами, саботирует взаимные соглашения с Израилем. Пока по мелочи, вроде той, что не предоставил список заложников, которые должны были освобождены. Но это – именно что пока. Пока они не оправились от шока, пока не поняли, что ситуация для них вовсе не критичная.

При Трампе Израиль может чувствовать себя уверенно. Но Трамп не «генералиссимус Галактики»...

А когда они окончательно это поймут – финансы в порядке, людские резервы позволяют компенсировать потери, поддержка «арабской улицы» не утрачена, Палестинская администрация на Западном берегу мало на что способна, может только обороняться от их давления – то начнут вести себя совершенно по-иному. Нахраписто и нагло, не боясь нового конфликта.

А чего его бояться-то? Ну потеряют еще несколько тысяч боевиков – так когда это руководство ХАМАС пугало? «Залог нашей победы в матке арабской женщины», - говорил Ясир Арафат, и с тех пор мало что изменилось. Финансовая империя ХАМАС сохраняется, а значит «будут новые победы, встанут новые бойцы. И вновь продолжается бой…»

Нетаньяху очень хочется объявить о победе. Он и объявил, надеясь, что вопрос закрыт, а он останется у власти. И вскоре объявит о новых победах, которые, по сути, есть выдача желаемого за действительное. А война на землю Израиля обязательно вернется, просто дождавшись удобного момента.

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