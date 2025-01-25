Израиль заявляет, что война против ХАМАС закончена и завершилась победоносно. Чем плоха война – тем, что в ходе нее происходит упрощение понятий. На острые вопросы, что есть победа, что есть поражение, даются самые примитивные ответы. А в результате война не заканчивается. Она просто уходит в состояние не войны. Чтобы вернуться в любое время. Да, в военном плане победа осталась за Израилем. ХАМАС потерял иранскую поддержку, ливанский тыл, сирийский фланг. И в силу того, что его союзники не рискнули вступить в боевые действия, и в силу того, что ЦАХАЛ и израильские спецслужбы сумели мобилизоваться после оглушительного провала 7 октября и продемонстрировать от солдата до генерала свои лучшие качества.

Но одновременно – еще не все заложники вернулись домой, финансовая база ХАМАС не подорвана, его людские резервы по-прежнему весьма внушительны, вербовка в его ряды идет полным ходом: на днях Reuters сообщил, что завербовано до 15 тысяч новых членов. Иными словами, свои потери в личном составе, которые нанесли ему израильтяне, он уже практически возместил. Конечно, эти новобранцы в большинстве своем еще «молоды и неподготовлены» - но это временно. Найдутся и инструкторы, да и мотивация у новобранцев на высоте – и моральная, и материальная. Небольшой, но весьма показательный факт: ежедневно палестинское население Сектора будет получать 600 грузовиков с гуманитарными грузами. Ранее предполагалось, что базовые потребности 2,3 миллиона жителей разрушенного мегаполиса удовлетворят 300 грузовиков в день – но теперь, после новых расчетов, это количество будет увеличено вдвое. А кто будет распределять эту помощь? Да все тот же ХАМАС. И получат ее в первую очередь боевики, их семьи, а также те, кто доказал свою лояльность им. Иными словами, контроль над потоками продовольствия в разрушенном регионе остался у «побежденных». Что автоматически дает им возможность укреплять свое влияние, наказывать недовольных и вербовать новых боевиков. Вот такая «победа».

При Трампе Израиль, конечно, может чувствовать себя уверенно. Но Трамп не «генералиссимус Галактики», военное превосходство еврейского государства он обеспечить может, а вот симпатии к Израилю глобального Юга вряд ли. Включит в Аврамовы соглашения Саудовскую Аравию - будет отлично, но только на отдаленную перспективу. Реваншистские устремления ХАМАС это не убавит. А их главная задача сейчас – показать, что они вполне себе в форме и готовы к борьбе, что встречает понимание и поддержку «арабской улицы». Которая даже к срыву договоренностей с Израилем со стороны ХАМАС отнесется с полным пониманием – «евреи всегда нарушают свои обещания, это всем известно», точка зрения, которая у этой «улицы» доминирует. Уже сегодня ХАМАС, называя вещи своими именами, саботирует взаимные соглашения с Израилем. Пока по мелочи, вроде той, что не предоставил список заложников, которые должны были освобождены. Но это – именно что пока. Пока они не оправились от шока, пока не поняли, что ситуация для них вовсе не критичная.