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В МВД Азербайджана предупреждают граждан

13:19 1423

На фоне фейков в соцсетях об «утерянных посылках» начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев предупредил граждан. Соответствующая публикация размещена на странице Гаджиева в Facebook.

По словам главы пресс-службы МВД, в социальных сетях растет число фейковых постов под названием «утерянные посылки», управляемых из-за рубежа.

«Будьте внимательны, это ложь, это фейк. Они обманывают людей положительными отзывами и комментариями», - предупредил Эльшад Гаджиев.

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