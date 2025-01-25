В МВД Азербайджана предупреждают граждан

На фоне фейков в соцсетях об «утерянных посылках» начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев предупредил граждан. Соответствующая публикация размещена на странице Гаджиева в Facebook.

По словам главы пресс-службы МВД, в социальных сетях растет число фейковых постов под названием «утерянные посылки», управляемых из-за рубежа.

«Будьте внимательны, это ложь, это фейк. Они обманывают людей положительными отзывами и комментариями», - предупредил Эльшад Гаджиев.