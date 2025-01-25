Трамп уверен, что Гренландия будет американской

Глава американского государства заявил, что не знает, какие претензии на Гренландию есть у Дании. По его мнению, если власти королевства не позволят Гренландии перейти под контроль США, это будет «очень недружественный шаг».

Эксперт по истории острова Том Хойем, который в 1982–1987 годах был министром Дании по делам Гренландии, заявил The Times, что, если Дональд Трамп все же попытается купить Гренландию, ему сперва потребуется получить согласие Великобритании. «Соединенное Королевство потребовало в 1917 году, что если Гренландия будет продана, то у Великобритании должно быть право купить ее первой», — сказал он. По словам Хойема, такое требование Лондон выдвинул из-за Канады, которая в то время была британским доминионом (суверенным государством с прямыми связями с Великобританией). Канаду с Гренландией разделяет пролив Нэрса в Северном Ледовитом океане, а в 2022 году у них появилась сухопутная граница — на острове Ганса в проливе Кеннеди.

В 1917 году Вашингтон и Копенгаген заключили договор, по которому острова Датской Вест-Индии перешли к США за $25 млн. В составе Соединенных Штатов они получили название Американские Виргинские острова. По словам Хойема, тогда же американский президент Вудро Вильсон потребовал, чтобы в соглашение включили и Гренландию, но Дания отказалась. В Копенганене заявили, что одобрят договор только в том случае, если США гарантируют, что остров всегда будет принадлежать Дании. Вильсон согласился. «Я сам видел оригинальный документ в музее. Это означает, что Соединенные Штаты юридически признали, что Гренландия есть и всегда будет датской. Но Трамп, похоже, никогда этого не слышал», — сказал эксперт. Тем не менее договор не помешал США предпринять попытку купить остров после Второй мировой войны: в 1946 году президент Гарри Труман предлагал за него Дании $100 млн.

В 2019 году, в свой первый президентский срок, Трамп уже обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии, но они его отклонили. Вскоре после победы на выборах 2024 года республиканец вернулся к этой идее. Политик провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поводу Гренландии. По данным Financial Times, 45-минутная беседа прошла ужасно, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию, после того как получил отказ в продаже острова, хотя Фредериксен и предложила нарастить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых.