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Лукашенко: «Успокойте Пашиняна… Он уничтожит Армению»

14:10 491

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает руководство Армении от заигрывания с Евросоюзом.

Об этом он заявил журналистам в Минске, передает БелТА.

«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна – ред.) там. Он уничтожит Армению. Он еще и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами. Вот, Евросоюз начнет ему там чем-то помогать… Он уничтожит страну. Поэтому его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе», - заявил Лукашенко.

Он также высказался об «обиде» армянского руководства на Беларусь: «Они на меня обижаются, что я поддержал Азербайджан. Господь с вами, я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом».

Лукашенко напомнил, что в свое время выполнял посредническую функцию между лидерами Азербайджана и Армении, пытаясь поспособствовать мирному разрешению конфликта. И президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал экономическое сотрудничество и инвестиции. «У Алиева даже не было цели воевать с Арменией», - рассказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что публично озвучивал эти предложения, в том числе в Армении, но у армянского руководства эти предложения развития не получили. «То, что произошло, - вина руководства в Армении. Только их вина», - считает Лукашенко.

«Пашинян же сам отказался от Нагорного Карабаха (Карабахский регион Азербайджана - ред.). Хотя в тот момент Ильхам (Алиев) готов был согласиться, что это территория, где Армения будет иметь серьезное влияние. Но тут такой подарок. Кто не воспользуется? При чем здесь я? Они решили (руководство Армении) «выстрелить» в меня, но знаете, в кого они хотели попасть», - сказал глава государства.

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