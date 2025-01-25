Лукашенко опроверг: никакого объединения с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с главой Российской Федерации Владимиром Путиным объединение союзных государств в единое государство.

«Ничего подобного в наших разговорах не было о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга. Зачем?» - сказал Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье.

«Мы сегодня создали, создаем такое уникальное союзное образование, которого вообще планета не знала. Не все идет безболезненно, но мы двигаемся вперед, преодолевая всякие завалы и сложности», - цитирует Интерфакс Лукашенко.

По его мнению, Минск и Москва построят такое объединение, которому «позавидуют» бывшие советские республики.