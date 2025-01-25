В Баку ответили на заявления Пашиняна

В ведомстве заявили, что эти заявления «не имеют под собой никаких оснований и совершенно нелепы».

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время интервью Общественному телевидению. Пашинян утверждал о якобы применении психотропных веществ против представителей карабах ского сепаратистского режима, судебный процесс над которыми проходит в Баку, с целью подстрекательства к региональной эскалации.

«Все права и обязанности обвиняемых должным образом обеспечены и разъяснены, все судебные разбирательства и показания записаны. Утверждения о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были исследованы независимо, в том числе Международным комитетом Красного Креста, и эти утверждения были признаны ложными.

Понятно, что такое заявление Армении демонстрирует, насколько политическое руководство этой страны нервничает в связи с продолжающимся судебным процессом по обвинению в совершении военных преступлений лиц, которых они когда-то открыто поддерживали всеми средствами ради продолжения акта агрессии и политики оккупации в отношении Азербайджана.

Никто не забыл, что премьер-министр Армении, который якобы заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, пропагандировал марионеточный режим, который он удерживал на азербайджанских территориях, 2 сентября 2023 года, за несколько недель до привлечения его представителей к ответственности Азербайджаном, поздравил режим сепаратистской хунты с так называемой «независимостью».

Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора и ряд ее противоправных действий являются фактом, который нельзя отрицать. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих деяниях, является правомерным делом, которое не может быть подорвано политическими манипуляциями», - говорится в комментарии руководителя Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.