Лукашенко: Скоро «развязка», а Зеленский «даже не Трамп»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что в этом году в войне в Украине наступит некая развязка.

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», - сказал глава государства.

Президент Беларуси считает, что нынешний президент США способен на то, чтобы поступить «алогично» по сравнению с традиционной политикой США. «Мы на это надеемся», - сказал Лукашенко.

В связи с этим он считает, что достижение мира возможно. «Но у меня 50/50. Думаю, американцы будут делать так, чтобы нам и России было не очень хорошо», - добавил он.

Лукашенко также объяснил, почему Беларусь должна быть за столом переговоров по Украине: «Часто крутят-вертят этот вопрос, как будто Лукашенко с ума сойдет, если не будет за столом переговоров. Дело не в Лукашенко, здесь нет личных амбиций. Здесь два вопроса: наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого».

Лукашенко также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы он сам, Лукашенко, предлагал нанести ВСУ удар по Мозырскому НПЗ. Глава Беларуси поклялся, что такого никогда не было. «Для меня абсолютно неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты (Владимир Зеленский) плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что удар по НПЗ «был бы не в плюс» для него. По его мнению, это также могло втянуть Беларусь в войну. Глава государства подчеркнул, что никогда не хотел войны в Украине и делал все, чтобы ее не было.

Мозырский НПЗ — одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Оно находится возле одноименного города в Гомельской области.