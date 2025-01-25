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США захватывают Мексиканский залив

Медведев считает, что Трампу не обмануть Россию

15:18 1271

Президент США Дональд Трамп в первую неделю после вступления в должность «постарался запутать весь мир», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!» — написал он в соцсетях.

Медведев прикрепил к посту фотографию с саммита Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 2017 года. На ней он, на тот момент занимавший пост премьер-министра России, и Трамп участвуют в «рукопожатии АСЕАН» — скрещивании рук мировых лидеров, с которого начинаются саммиты организации. Медведев тогда не стал следовать обычаю и просто взялся за руки со стоявшими рядом политиками. Зампред Совбеза подписал фотографию: «И снова здравствуйте!»

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