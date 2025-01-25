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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

«Школа» Трампа: Маск «переименовал» Ла-Манш в канал Вашингтона

15:32 948

Миллиардер Илон Маск, ставший близким соратником президента США Дональда Трампа, предложил переименовать Ла-Манш, который в Британии называют Английским каналом, на канал Джорджа Вашингтона.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х.

Маск опубликовал карту, на которой предложил назвать пролив Ла-Манш «каналом Джорджа Вашингтона» по имени первого президента США. «Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию», – написал он.

Генерал Джордж Вашингтон возглавлял Континентальную армию 13 колоний, сражавшуюся с Британской империей за независимость (1775–1783), впоследствии они стали США. Вашингтон был избран первым президентом нового государства (1789–1797).

Указы о переименованиях стали одними из первых директив Трампа, подписанных им в его первый день после возвращения в Белый дом. На сегодняшний день власти США уже сообщили об официальном переименовании Мексиканского залива в Американский, а гора Денали, являющаяся самой высокой вершиной Северной Америки, теперь в США носит официальное название Мак-Кинли. Трамп объявил о намерении вернуть вершине название в прошлом месяце, напомнив об экс-президенте Уильяме Мак-Кинли, убитом в 1901 году. В честь него позже гора и получила свое название.

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