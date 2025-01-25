Президенту Южной Кореи официально предъявили обвинение

Прокуратура Республики Корея выдвинула официальные обвинения в мятеже против президента Юн Сок Ёля.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль был арестован 15 января, суд постановил взять его под стражу 19 января. Как указывает Yonhap, прокуратура решила выдвинуть обвинения за один день до окончания срока заключения.

Президент обвиняется в мятеже против государственного строя из-за событий военного положения. Как отмечает агентство, президент мог отправить военных в парламент для срыва голосования об отмене военного положения.