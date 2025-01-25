«Я задремал. Вдруг раздался сильный взрыв, на левой стороне самолета появилась поврежденная часть...»

25 декабря, выполняя рейс Баку - Грозный, азербайджанский пассажирский самолет потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане — после того, как получил повреждения в результате попадания ракеты российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Среди выживших оказались трое граждан Кыргызстана. Один из них, 20-летний Ринат Асанов, спустя почти месяц рассказал кыргызской редакции «Радио Свобода» о том, что произошло. Асанов говорит, что сначала услышал сильный взрыв, а, посмотрев в иллюминатор, увидел повреждения на левой стороне самолета. Напомним, что российская сторона до сих пор не взяла на себя ответственность за обстрел воздушного судна. Несмотря на то, что президент Владимир Путин извинился за «инцидент в российском воздушном пространстве», виновные в атаке на лайнер до сих пор не привлечены к ответственности. А пострадавшим и азербайджанскому государству не выплачены компенсации. На будущей неделе ожидается публикация предварительного отчета комиссии, состоящей из представителей Азербайджана, Казахстана и России.

Ринат Асанов, житель города Токмак в Кыргызстане, частично оправился от полученных тяжелых травм и вспоминает о том, что произошло в тот день. По его словам, он никогда не думал о том, чтобы лететь рейсом Баку - Грозный, но в тот период его друг Тилек предложил выгодную работу — доставить автомобиль из Чечни в Кыргызстан. «Я был без работы, поэтому согласился помочь другу. К тому же хотел набраться опыта, вдруг пригодится в жизни», — вспоминает молодой человек. Ринат рассказывает, что почти весь полет спал, так как до этого совершил перелет из Бишкека в Баку. Он проснулся, когда самолет пережил первый удар, и в салоне началась паника: «Мне показалось, что прогремел какой-то взрыв. Я сразу посмотрел на левую сторону салона самолета, так как там явно было видно повреждение. В этом месте будто отвалился пластик и там же выпали кислородные маски. Некоторые пассажиры встали со своих мест и начали ходить туда-сюда, паниковать. Стюардесса пыталась их успокоить».

Ринат сидел в 35-м ряду у окна. Пока молодой человек пытался понять, что происходит и оценить обстановку, произошел «второй то ли взрыв, то ли разрыв какой-то»: «Очень громкий звук был. Всякие мысли начали лезть в голову. Сначала подумал, что самолет, видимо, падает. Пытался себя успокаивать, но это плохо получалось... Тилек байке сидел сзади меня, я начал задавать ему вопросы. Он тоже смотрел на меня испуганными глазами и отвечал, что не понимает, что происходит, но пытался меня успокоить и говорил, что все будет хорошо». Ринат признается, что после «второго громкого звука» он уже думал о неизбежности смерти и поэтому мысленно предполагал самое плохое: «Я хотел вытащить телефон, чтобы написать своим близким предсмертное сообщение. Были такие мысли, но я не сделал этого, и слава богу... Экипаж предупредил нас, что вынужден совершить экстренную посадку на сушу. Бортпроводники объяснили, как правильно сесть, пристегнуть ремни, и как держать руки. Стюардесса сказала, что после команды Brace нас ждет удар [о землю], поэтому надо приготовиться, спрятать голову. Помню, что ждал этой команды. И когда она прозвучала, посмотрел в иллюминатор и увидел очень близко землю. В этот момент, видимо, из-за сильного испуга я потерял сознание, пришел в себя уже в больнице». После катастрофы получивший тяжелые травмы и потерявший сознание Ринат был вынесен из самолета своим выжившим другом Тилеком Осмоновым. Рината сразу же поместили в реанимацию Мангистауской областной больницы. Первые несколько дней он находился в коме, ему диагностировали повреждение легкого, переломы двух ребер и сотрясение головного мозга. Накануне нового года его и двух других пострадавших кыргызстанцев – Тилека Осмонова и Эрлана Жунусалиева спецбортом транспортировали в Бишкек