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«Я задремал. Вдруг раздался сильный взрыв, на левой стороне самолета появилась поврежденная часть...»

Пассажир из Кыргызстана, выживший при катастрофе рейса Баку - Грозный, рассказывает о произошедшем
Отдел информации
16:30 1062

25 декабря, выполняя рейс Баку - Грозный, азербайджанский пассажирский самолет потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане — после того, как получил повреждения в результате попадания ракеты российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Среди выживших оказались трое граждан Кыргызстана. Один из них, 20-летний Ринат Асанов, спустя почти месяц рассказал кыргызской редакции «Радио Свобода» о том, что произошло. Асанов говорит, что сначала услышал сильный взрыв, а, посмотрев в иллюминатор, увидел повреждения на левой стороне самолета.

Напомним, что российская сторона до сих пор не взяла на себя ответственность за обстрел воздушного судна. Несмотря на то, что президент Владимир Путин извинился за «инцидент в российском воздушном пространстве», виновные в атаке на лайнер до сих пор не привлечены к ответственности. А пострадавшим и азербайджанскому государству не выплачены компенсации. На будущей неделе ожидается публикация предварительного отчета комиссии, состоящей из представителей Азербайджана, Казахстана и России.

Ринат почти весь полет спал, проснулся, когда самолет пережил первый удар и в салоне началась паника (на фото - в центре)

Ринат Асанов, житель города Токмак в Кыргызстане, частично оправился от полученных тяжелых травм и вспоминает о том, что произошло в тот день. По его словам, он никогда не думал о том, чтобы лететь рейсом Баку - Грозный, но в тот период его друг Тилек предложил выгодную работу — доставить автомобиль из Чечни в Кыргызстан.

«Я был без работы, поэтому согласился помочь другу. К тому же хотел набраться опыта, вдруг пригодится в жизни», — вспоминает молодой человек.

Ринат рассказывает, что почти весь полет спал, так как до этого совершил перелет из Бишкека в Баку. Он проснулся, когда самолет пережил первый удар, и в салоне началась паника: «Мне показалось, что прогремел какой-то взрыв. Я сразу посмотрел на левую сторону салона самолета, так как там явно было видно повреждение. В этом месте будто отвалился пластик и там же выпали кислородные маски. Некоторые пассажиры встали со своих мест и начали ходить туда-сюда, паниковать. Стюардесса пыталась их успокоить».

По словам Рината, после «второго громкого звука» он уже думал о неизбежности смерти и мысленно предполагал самое плохое

Ринат сидел в 35-м ряду у окна. Пока молодой человек пытался понять, что происходит и оценить обстановку, произошел «второй то ли взрыв, то ли разрыв какой-то»: «Очень громкий звук был. Всякие мысли начали лезть в голову. Сначала подумал, что самолет, видимо, падает. Пытался себя успокаивать, но это плохо получалось... Тилек байке сидел сзади меня, я начал задавать ему вопросы. Он тоже смотрел на меня испуганными глазами и отвечал, что не понимает, что происходит, но пытался меня успокоить и говорил, что все будет хорошо».

Ринат признается, что после «второго громкого звука» он уже думал о неизбежности смерти и поэтому мысленно предполагал самое плохое: «Я хотел вытащить телефон, чтобы написать своим близким предсмертное сообщение. Были такие мысли, но я не сделал этого, и слава богу... Экипаж предупредил нас, что вынужден совершить экстренную посадку на сушу. Бортпроводники объяснили, как правильно сесть, пристегнуть ремни, и как держать руки. Стюардесса сказала, что после команды Brace нас ждет удар [о землю], поэтому надо приготовиться, спрятать голову. Помню, что ждал этой команды. И когда она прозвучала, посмотрел в иллюминатор и увидел очень близко землю. В этот момент, видимо, из-за сильного испуга я потерял сознание, пришел в себя уже в больнице».

После катастрофы получивший тяжелые травмы и потерявший сознание Ринат был вынесен из самолета своим выжившим другом Тилеком Осмоновым. Рината сразу же поместили в реанимацию Мангистауской областной больницы. Первые несколько дней он находился в коме, ему диагностировали повреждение легкого, переломы двух ребер и сотрясение головного мозга. Накануне нового года его и двух других пострадавших кыргызстанцев – Тилека Осмонова и Эрлана Жунусалиева спецбортом транспортировали в Бишкек

Врачи рекомендовали Ринату не читать новости о катастрофе, не смотреть соцсети и в целом ограничить пребывание в интернете

Ринат признается, что новость о предстоящем перелете его вовсе не обрадовала: «Когда врач мне сказал, что предстоит транспортировка и что меня отправляют на родину, я сразу спросил: «А на чем?» И когда он сказал, что на самолете, я спросил, можно ли поехать на авто. Несмотря на то, что я все еще находился под наркозом, может, где-то не до конца понимал происходящее вокруг, но уже осознавал, что боюсь полетов. Этот доктор объяснил мне всю ситуацию, подробно рассказал, что полет займет четыре часа, а на машине пришлось бы меня везти почти 2 с половиной дня. То есть понятно, что это был единственный вариант... Я благодарен всем медикам – и нашим, и казахстанским за то, что поставили меня на ноги».

По словам Рината, врачи рекомендовали ему не читать новости о катастрофе, не смотреть соцсети и в целом ограничить пребывание в интернете: «Они сказали, что мне нельзя сейчас много волноваться. Но я и сам замечаю, что если мне вдруг попадается какое-то видео про самолеты, авиацию или даже вижу на экране стюардессу, то автоматически перелистываю. Не могу смотреть... Появился большой страх не то, что лететь куда-то, а даже просто добираться на каком-то транспорте. Но у меня сейчас все равно постельный режим, никуда выходить нельзя, надо восстанавливать здоровье – пью лекарства и витамины, которые прописали. Через полгода предстоит повторное обследование, возможно, надо будет получать еще капельницы. Учиться и работать пока не могу, спорт тоже под запретом».

Ринат раньше регулярно ходил в тренажерный зал: в какой-то степени хорошая физическая подготовка помогла ему быстро выбраться из того состояния, в котором он был после крушения. Сейчас молодой человек числится на IV курсе заочного отделения Международного университета Кыргызстана, изучает IT-специальность.

К этому моменту Ринат никаких выплат не получил. В конце декабря 2024-го МИД Кыргызстана сообщал, что «вопросы выплаты компенсаций проработаны посольством Кыргызской Республики в Казахстане и в самые кратчайшие сроки будут определены их размеры».

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