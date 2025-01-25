Владелец сгоревшего отеля обвиняет сотрудников

Владелец отеля Grand Kartal, в котором из-за пожара в ночь на 21 января погибли 78 человек, обвинил в произошедшем персонал — шеф-повара, электриков и охранников, передает T24.

По данным T24, были нарушения в работе пожарной сигнализации и системы контроля дыма, а также эвакуационных выходов из отеля. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана. Большинство смертей были вызваны отравлением угарным газом.

В рамках расследования были арестованы 15 человек, в том числе повар Фейсал Явер, электрик Хусейн Озер, владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль. Последний в своих заявлениях обвинил в пожаре шеф-повара, персонал кухни, электрика отеля и охранников. Он заявил, что шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне, а кнопки пожарной сигнализации проверяет электрик отеля.

Электрик отеля Хусейн Озер отверг обвинения Эргюля и заявил, что он только выполнял возложенные на него обязанности, а системы пожарной сигнализации и защиты управлялись внешним субподрядчиком. Озер заявил, что у него нет никакой технической информации об этих системах и что соответствующие детали известны руководству отеля или техническому менеджеру.

По словам Эргюля, Минкультуры и туризма проводит регулярные проверки пожарной безопасности в отеле, последняя была в декабре, при этом дважды в год в Grand Kartal проводятся пожарные учения.