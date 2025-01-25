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США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Мексика «в восторге» от планов Трампа

17:04 158

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Мексика была «в восторге» от его планов переименовать Мексиканский залив в Американский.

«Мы переименовываем Мексиканский залив в Американский. Они сказали: «Это прекрасно», — заявил Трамп на митинге в Лас-Вегасе.

Трамп еще до вступления в должность говорил, что собирается переименовать Мексиканский залив в Американский залив. На этой неделе президент распорядился переименовать залив.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ подчеркивала, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка».

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