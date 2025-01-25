Мексика «в восторге» от планов Трампа
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Мексика была «в восторге» от его планов переименовать Мексиканский залив в Американский.
«Мы переименовываем Мексиканский залив в Американский. Они сказали: «Это прекрасно», — заявил Трамп на митинге в Лас-Вегасе.
Трамп еще до вступления в должность говорил, что собирается переименовать Мексиканский залив в Американский залив. На этой неделе президент распорядился переименовать залив.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ подчеркивала, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка».