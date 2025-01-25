Колумбия закроет небо для самолетов из США
17:07 1382
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна запретит доступ самолетам США с депортируемыми колумбийцами.
Об этом он написал в социальной сети Х.
«Соединенные Штаты не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам. Я отказываю во въезде американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию», — написал Петро.
По его словам, США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем Колумбия снова начнет их принимать.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!