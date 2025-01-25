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«100-дневный мирный план Трампа». У Зеленского уже отреагировали

17:25 2984

Дипломаты Европы и Киев получили «план-график» завершения войны РФ против Украины за 100 дней, который подготовила команда президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua», не уточняя при этом источник.

Утверждается, что «план» был передан американцами ряду европейских дипломатов.

По данным издания, в конце января — начале февраля текущего года американский лидер намерен обсудить данный план по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, а после — с властями Украины.

«По итогам общения Вашингтона с Москвой и Киевом переговоры могут быть либо поставлены на паузу (если никаких точек соприкосновения найти не удастся), либо продолжиться (если таковые точки будут найдены).

Во втором случае предусмотрен следующий дальнейший график.

Зеленский должен отменить указ, которым запрещается вести переговоры с Путиным. В течение февраля - первой половины марта 2025 года предлагается провести встречу Трампа с Зеленским и Путиным (трехсторонняя встреча или две двусторонние встречи - решат отдельно). На ней должны утвердить основные параметры мирного плана, а затем продолжить работу над соглашением на уровне спецуполномоченных. Пока идут переговоры и продолжаются боевые действия, Трамп не блокирует отправку военной помощи Украине.

С 20 апреля 2025 года по всей линии фронта предлагается объявить перемирие…

В конце апреля 2025 года должна начать работу Международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Украиной и РФ о завершении войны при посредничестве США, Китая, ряда стран Европы и Глобального Юга.

В конце апреля начнется обмен пленными по формуле «всех на всех».

До 9 мая предусмотрена декларация Международной мирной конференции о завершении войны в Украине на основе согласованных параметров.

После 9 мая Украине предлагают не продлевать действие режима военного положения и мобилизацию.

В конце августа в Украине проводятся президентские выборы, а в конце октября – парламентские и местные», - говорится в публикации издания.

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отреагировал на «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. По его словам, «никаких «мирных планов за 100 дней» не существует в реальности».

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