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Лукашенко заявил о «контактах с украинцами»

17:57 1036

Граница между Беларусью и Украиной заминирована, но Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, помогает с обменами пленных. Так заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«У нас нет информации по поводу желания с той стороны открыть границу. Я предлагаю очень часто им», - сказал Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье.

Лукашенко добавил, что при этом белорусская сторона «поддерживает определенные контакты с украинцами». По его словам, власти республики, в частности, оказывают содействие России и Украине в обмене военнопленными.

«Сотни приходится обменивать, и все это делаем мы. Украинцы с россиянами не контачат. Привозят из Украины, привозят из России военнопленных или погибших, и мы уже их берем туда или перевозим оттуда сюда. Мы ведем обмены и диалоги по-человечески, там, где надо. А так граница заминирована и забаррикадирована. В основном под Гомелем этот контакт с украинцами, и это нормально», - рассказал Лукашенко.

На пресс-конференции президент Беларуси также сказал, что «со дня на день» ожидает прибытия российского ракетного комплекса «Орешник». «У нас буквально со дня на день будет «Орешник». Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», - сказал Лукашенко.

На вопрос, где будет размещен ракетный комплекс, он ответил: «Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим».

Ранее президенты Беларуси и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс «Орешник» и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

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