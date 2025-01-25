«Очень большая награда» от США за лидеров «Талибана»

По его словам, он узнал, что «Талибан» удерживает больше американских заложников, чем считалось.

«Если это правда, нам придется незамедлительно назначить очень большую награду за их основных руководителей, возможно, даже большую, чем мы назначили за бен Ладена», — добавил Рубио.

По данным Reuters, заявление Рубио прозвучало на фоне сообщений об освобождении двух американцев, которые удерживались талибами. По данным СМИ, одним из них был Райан Корбетт, заключенный с 2022 года. Имя второго освобожденного американца - Уильям МакКенти. На прошлой неделе власти Афганистана подтвердили, что освобождение стало возможным в результате обмена на Хана Мохаммада - афганца, осужденного в США по обвинению в контрабанде наркотиков и экстремизме.