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США захватывают Мексиканский залив

Израиль мог поставить российское оружие Украине

18:32 831

Украина могла получить первые партии российского оружия, захваченного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил проект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира.

По его данным, на этой неделе несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 ВВС США вылетели с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, после чего направились в город Жешув на юго-востоке Польши. Этот населенный пункт является ключевым логистическим центром для военной помощи, предоставляемой Украине США и странами НАТО.

Что именно перевозили самолеты, неизвестно. Однако ранее Израиль заявлял, что рассматривает передачу Украине российского оружия, захваченного в Ливане и Сирии. Среди возможных поставок — танки, противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы. «Это в дополнение к нескольким батареям зенитных ракетных комплексов Patriot, которые израильские военно-воздушные силы готовились вывести из эксплуатации и которые они также думали передать Украине», - отмечает OSINTdefender.

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