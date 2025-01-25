Лукашенко о своем преемнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время пресс-конференции после голосования, что не подыскивает себе преемника для передачи власти.

«Я этого преемника не ищу», — сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Глава белорусского государства отметил, что будущее руководство республики уже сформировали из существующего кадрового резерва. По его мнению, в будущем главой государства станет один из нынешних губернаторов, министров, руководителей палат парламентов и высших должностных лиц.

Отвечая на вопрос о грядущем новом поколении политиков, Лукашенко заявил, что его сыновья не планируют занимать должность президента. «Да он в страшном сне это себе представить не может, ни один из моих сыновей», — сказал Лукашенко.