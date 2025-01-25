Россия официально сообщила о захвате важного населенного пункта

В российском военном ведомстве отчитались, что взятие под контроль Великой Новоселки стало результатом «активных наступательных действий» подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

За два дня до этого Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки. В сообщении поселок называли «последним на южно-донецком направлении крупным, хорошо подготовленным рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ».

В 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко ВСУ 26 января, комментируя ситуацию в Великой Новоселке, заявили, что угрозы окружению украинских подразделений нет. «Из районов, где возникала угроза оцепления, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не означает, что мы полностью вышли из города, бои в Большой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимальное поражение противника», — говорится в заявлении.

Ранее Deep State сообщал, что Великая Новоселка практически полностью захвачена российской армией. В «серой зоне» остается небольшой участок северо-западной окраины поселка.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что в районе Великой Новоселки продолжаются боестолкновения.

«Радио Свобода» отмечает, что российские военные подошли к поселку еще весной 2022 года и в течение почти трех лет не могли его взять. Это последний крупный населенный пункт в Донецкой области к югу от Покровска, остававшийся под контролем украинских войск. Он расположен недалеко от административных границ Запорожской и Днепропетровской областей.