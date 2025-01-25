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Цель Трампа: к весне закончить войну в Украине

19:33 232

Президент США Дональд Трамп ставит своей целью закончить войну в Украине к весне 2025 года. 

Об этом сообщает издание The Independent.

Издание отмечает, что человек президента Украины Владимира Зеленского, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия присутствовал «на почетном месте» на инаугурации Трампа в понедельник.

«...Арахамия был одним из немногих иностранных чиновников, допущенных в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за минусовой температуры в Вашингтоне в тот день. Среди других были бывший премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Италии Мелони», - пишет издание.

После этого он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидается визит официальной украинской делегации в Вашингтон, которая встретится с президентом США в следующем месяце.

«Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это был очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса», - говорится в публикации.

Источники издания утверждают, что Трамп серьезно относится к вопросу урегулирования войны в Украине.

«Зеленский не счел возможным поехать на инаугурацию сам, но он отправил своего второго номера, к которому относился с огромным уважением», - заявил источник.

Журналисты обратили внимание на то, что сейчас Трамп ведет «двойную игру» ради завершения войны между Украиной и Россией. В частности, он предупредил российского президента Владимира Путина о том, что США готовы и дальше оказывать военную поддержку Киеву, пока конфликт не будет закончен. В то же время президент США говорил о том, что и Зеленский «не ангел».

Такой подход отражает разногласия в собственной администрации Трампа по поводу войны и того, какой поддержки заслуживает Украина, подчеркнули журналисты.

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