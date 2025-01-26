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У российского самолета снова проблемы

19:45 1752

Самолет российского «Аэрофлота», летевший из Москвы в Сочи, сел в аэропорту Саратова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке из-за срабатывания индикации уровня масла. Из Москвы уже направили резервный самолет, сказали в пресс-службе.

До этого, 24 января, самолет «Аэрофлота» совершил внеплановую посадку в Астрахани на пути из Стамбула в Москву из-за срабатывания датчиков.

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