У российского самолета снова проблемы
19:45 1752
Самолет российского «Аэрофлота», летевший из Москвы в Сочи, сел в аэропорту Саратова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке из-за срабатывания индикации уровня масла. Из Москвы уже направили резервный самолет, сказали в пресс-службе.
До этого, 24 января, самолет «Аэрофлота» совершил внеплановую посадку в Астрахани на пути из Стамбула в Москву из-за срабатывания датчиков.
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