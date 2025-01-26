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Между Латвией и Швецией поврежден подводный кабель

19:55 877

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения в Балтийском море, возможно, из-за «внешнего воздействия», передает латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC).

Центр зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке Вентспилс — Готланд. «В настоящий момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями», — сообщили в организации.

Оператор предупредил абонентов о возможной задержке при передаче данных, но отметил, что на данный момент, по его наблюдениям, проблема не коснулась конечных потребителей в самой Латвии. Трафик клиентов центра в лице других компаний — поставщиков услуг перенаправили по другим кабелям.

Центр проинформировал о случившемся власти. Латвийские правоохранители завели уголовное дело по факту повреждения кабеля, передает LSM.

Поврежденный кабель LVRTC пролегает через исключительную экономическую зону Швеции, там же находится точка, где он был поврежден. Латвийские Военно-морские силы (ВМС) связались по этому поводу с союзниками по НАТО, включая шведскую сторону, и направили к месту обрыва патрульное судно.

К расследованию привлекли шведскую береговую охрану, Стокгольм пообещал оказать Латвии необходимую помощь.

Латвийский патрульный корабль обследовал район возможного повреждения кабеля, а его экипаж досмотрел судно Michalis San, по сведениям LSM, следующее в Россию. По данным портала Marine Traffic, это балкер, следующий из алжирского порта Беджая под флагом Мальты, пункт его назначения не определен. Сейчас судно находится в Балтийском море к югу от побережья Швеции. На борту этого судна не засекли подозрительной активности, также латвийская сторона не обнаружила повреждений якоря, передает LSM.

Это не первый случай повреждения кабеля связи в Балтийском море. 25 декабря прошлого года власти Финляндии и Эстонии заподозрили, что танкер Eagle S повредил электрический кабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. По мнению Хельсинки и Таллина, танкер входит в «теневой флот» России и помогает обходить западные санкции, поставляя российскую нефть в третьи страны. В ноябре был поврежден кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

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