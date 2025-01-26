Курды должны забыть про Киркук

В то время как внимание в регионе Ближнего Востока сосредоточено в основном на сирийском вопросе и прекращении огня между Израилем и ХАМАС, правительство Ирака предприняло шаг, способный существенным образом повлиять на региональный баланс сил. 14 января, во время официального визита премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани в Лондон, было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Великобританией и Ираком, охватывающее широкий спектр вопросов, включая торговлю, оборону и изменение климата.

Лондон открывает Багдад Оценивая это соглашение не иначе, как «исторический поворот», ведущие западные аналитики отмечают, что Багдад стремится укрепить свою экономику и привлечь международных инвесторов. Для «постбрекситной» Великобритании подписанное соглашение – это часть стратегии восстановления ее исторического влияния на Ближнем Востоке, которая способна повлиять не только на британо-иракские отношения, но и на региональные проекты и геополитическую расстановку. Как указано в британо-иракском соглашении, в его основе лежит экономическое сотрудничество, направленное на ускорение процесса восстановления Ирака. Британские инвестиции в размере 12,3 миллиарда фунтов стерлингов охватывают широкий спектр сфер: от водной инфраструктуры и технологий 5G до проектов в области возобновляемой энергетики и логистической инфраструктуры. Отмечается, что указанная выше сумма инвестиций в десять раз превышает общий объем двусторонней торговли между Великобританией и Ираком за прошлый год. Такие проекты, как водный проект Басры, железнодорожная линия и подключение энергетической сети Ирака и Саудовской Аравии, укрепят потенциал Ирака как регионального центра торговли и логистики. Но при этом открытым остается принципиальный вопрос: будут ли британские инвестиции в Ирак интегрированы в инициированный и возглавляемый Турцией проект «Путь развития», простирающийся от Персидского залива до Европы?

Договорняк Турции и Великобритании в Ираке? Анализируя детали подписанного в Лондоне соглашения между Великобританией и Ираком, становится понятно, что оно четко пересекается с турецко-иракским проектом «Путь развития», финансируемым Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Напомним, что инициированный Анкарой проект направлен на превращение Ирака в региональный центр торговли и логистики. А вот вклад в него Великобритании может не только открыть новую главу в экономическом развитии и интеграции Ближнего Востока, но и придать проекту международный масштаб. В то же время следует учитывать, что и Россия тоже подписала соответствующие соглашения и работает над проектом, который соединит ее с Персидским заливом через территорию Ирана. Эксперты предупреждают: если Великобритания будет продвигать исключительно свои региональные интересы, это может привести к росту напряженности между ней, Турцией и другими странами Персидского залива, что, в свою очередь, чревато нездоровой конкуренцией и региональными проблемами. Параллельно с соглашением в Лондоне британский нефтяной гигант «Бритиш Петролеум» (BP) заключил контракт с правительством Ирака на восстановление и разработку четырех крупных нефтяных месторождений в Киркуке – шаг, не только повышающий возможности добычи нефти в Киркуке, где компактно проживает туркменское население, но и усиливающий стратегическое значение данного региона, который играет важную роль в иракской политике Турции и вполне может спровоцировать давние региональные конфликты.