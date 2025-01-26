Курды должны забыть про Киркук
В то время как внимание в регионе Ближнего Востока сосредоточено в основном на сирийском вопросе и прекращении огня между Израилем и ХАМАС, правительство Ирака предприняло шаг, способный существенным образом повлиять на региональный баланс сил.
14 января, во время официального визита премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани в Лондон, было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Великобританией и Ираком, охватывающее широкий спектр вопросов, включая торговлю, оборону и изменение климата.
Лондон открывает Багдад
Оценивая это соглашение не иначе, как «исторический поворот», ведущие западные аналитики отмечают, что Багдад стремится укрепить свою экономику и привлечь международных инвесторов. Для «постбрекситной» Великобритании подписанное соглашение – это часть стратегии восстановления ее исторического влияния на Ближнем Востоке, которая способна повлиять не только на британо-иракские отношения, но и на региональные проекты и геополитическую расстановку.
Как указано в британо-иракском соглашении, в его основе лежит экономическое сотрудничество, направленное на ускорение процесса восстановления Ирака. Британские инвестиции в размере 12,3 миллиарда фунтов стерлингов охватывают широкий спектр сфер: от водной инфраструктуры и технологий 5G до проектов в области возобновляемой энергетики и логистической инфраструктуры.
Отмечается, что указанная выше сумма инвестиций в десять раз превышает общий объем двусторонней торговли между Великобританией и Ираком за прошлый год.
Такие проекты, как водный проект Басры, железнодорожная линия и подключение энергетической сети Ирака и Саудовской Аравии, укрепят потенциал Ирака как регионального центра торговли и логистики.
Но при этом открытым остается принципиальный вопрос: будут ли британские инвестиции в Ирак интегрированы в инициированный и возглавляемый Турцией проект «Путь развития», простирающийся от Персидского залива до Европы?
Договорняк Турции и Великобритании в Ираке?
Анализируя детали подписанного в Лондоне соглашения между Великобританией и Ираком, становится понятно, что оно четко пересекается с турецко-иракским проектом «Путь развития», финансируемым Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Напомним, что инициированный Анкарой проект направлен на превращение Ирака в региональный центр торговли и логистики. А вот вклад в него Великобритании может не только открыть новую главу в экономическом развитии и интеграции Ближнего Востока, но и придать проекту международный масштаб.
В то же время следует учитывать, что и Россия тоже подписала соответствующие соглашения и работает над проектом, который соединит ее с Персидским заливом через территорию Ирана.
Эксперты предупреждают: если Великобритания будет продвигать исключительно свои региональные интересы, это может привести к росту напряженности между ней, Турцией и другими странами Персидского залива, что, в свою очередь, чревато нездоровой конкуренцией и региональными проблемами.
Параллельно с соглашением в Лондоне британский нефтяной гигант «Бритиш Петролеум» (BP) заключил контракт с правительством Ирака на восстановление и разработку четырех крупных нефтяных месторождений в Киркуке – шаг, не только повышающий возможности добычи нефти в Киркуке, где компактно проживает туркменское население, но и усиливающий стратегическое значение данного региона, который играет важную роль в иракской политике Турции и вполне может спровоцировать давние региональные конфликты.
Как уже писал haqqin.az, на протяжении многих лет нефть Киркука эксплуатировалась Ираном. В то же время сам Киркук остается одним из спорных регионов на треке Тегеран — Багдад — Эрбиль.
Ограничить Тегеран, открыв путь Анкаре
Примечательно, что после подписания соглашения с BP Хади аль-Амири, лидер одной из проиранских шиитских группировок Ирака «Бадр», заявил: «Курды должны вообще забыть про Киркук». Эти слова проливают дополнительный свет на отношение официального Тегерана к укреплению контактов между Багдадом и Лондоном.
В целом же западные СМИ отмечают, что шаги, предпринимаемые в последние два года премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани, вызывают недовольство в Тегеране, где откровенно раздражены восстановлением ирако-турецких отношений, предотвращением под нажимом Анкары участия проиранских группировок в Ираке в процессах, связанных с Сирией и сектором Газа, но и, конечно, соглашением Ирака о сотрудничестве с Великобританией, особенно в нефтяной сфере.
Но по мнению экспертов, политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке способна сыграть в будущем Ирака решающую роль. Жесткая антииранская позиция администрации Трампа может ограничить возможности Тегерана в регионе, одновременно усилив влияние в Ираке Турции, монархий Персидского залива, а также Великобритании.
На фоне этих факторов перспективы Ближнего Востока зависят от того, как будут управляться стратегические инициативы вроде проекта «Путь развития», а также к чему в конечном итоге – к укреплению регионального сотрудничества или к усилению конкурентной борьбы – они приведут.