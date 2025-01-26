«Мир через силу»: Беларусь освободила американку
Беларусь в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нюфер, которая была арестована при президенте Джо Байдене, сообщил в X госсекретарь США Марко Рубио.
«Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ», — добавил госсекретарь.
Рубио не привел деталей об американке и обстоятельствах ее задержания.
Госдепартамент США в последние годы не рекомендует гражданам посещать Беларусь и советует всем находящимся там американцам срочно покинуть территорию республики.